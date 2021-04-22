陈果静

原标题：LPR保持不变与经济复苏进程整体适应

4月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，当日1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，5年期以上为4.65%。至此，LPR已连续12个月保持不变。

4月LPR继续保持不变符合市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青认为，近期银行平均边际资金成本基本稳定，LPR报价行缺乏上调或下调的动力。

近期，利率水平稳中有降。4月19日，10年期国债收益率降至3.15%，创下近期最低水平；1年期国有银行和股份制银行同业存单发行利率回落至3%以下，逐渐接近1年期MLF（中期借贷便利）利率水平。中国人民银行公布的数据显示，截至2月末，企业贷款利率为4.56%，创有统计以来的最低水平。

业内专家认为，年初以来LPR报价持续不变，体现了货币政策“稳”字当头的基调。王青表示，今年货币政策“不急转弯”，意味着LPR报价不会出现明显的掉头向上走势，这是年初以来LPR报价连续保持不变的重要原因。

“LPR保持不变，与经济复苏进程整体适应。”中国民生银行首席研究员温彬认为，今年一季度，我国经济延续复苏向好态势，生产增速整体较快，需求端消费、投资在3月呈现加快改善迹象，经济复苏基础逐渐牢固，为利率水平保持稳定提供了支撑。

对于接下来LPR的走势，温彬认为，政策利率大概率不变，LPR将保持平稳。综合考虑国内经济走势，下一阶段货币政策在支持实体经济复苏的同时，还需平衡稳增长、防风险、稳杠杆、控通胀等多重目标。预计货币政策操作在稳字当头、不急转弯的情况下，根据实体经济复苏中出现的新变化，加大相机调节力度。MLF等政策利率大概率保持不变，LPR将继续保持平稳，但会通过加大对国民经济重点领域和薄弱环节的结构性支持力度，精准引导小微企业综合融资成本稳中有降。

专家建议，在保持政策利率平稳的同时，货币政策应进一步关注政府债券发行、输入型通胀等影响因素。温彬认为，今年政府债券发行延后，下一阶段将迎来地方债集中发行期。预计央行将根据政府债券发行状况，继续通过逆回购和MLF等操作，精准调节市场流动性，熨平地方债集中发行可能导致的流动性波动。此外，随着全球经济复苏预期增强，通胀预期升温。数据显示，我国PPI上涨较快，3月环比上涨1.6%，同比上涨4.4%，创2018年8月以来的新高。近期，国务院金融委会议提出，要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。温彬认为，虽然大宗商品价格上涨斜率已经放缓，但受基数回落、需求增加、输入型通胀压力等影响，下阶段PPI仍有进一步上涨压力，货币政策宜充分关注通胀走势。

(责编：赵超、吕骞)