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一季度财政收入反弹 经济增长压力仍在

2021年04月22日08:22 | 来源：中国青年报
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原标题：一季度财政收入反弹 经济增长压力仍在

　　一季度财政收入迎来大反弹，基本恢复至疫前水平，这反映出今年经济开局良好。但专家也提醒，财政收入的大幅增长是在史上罕见的低基数情况下取得的，并且与2019年同期相比，绝大多数税种仍处于较小增幅或负增长的态势，显示未来经济增长压力仍在。

　　今天，财政部发布了2021年一季度财政收支数据：1-3月累计，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%；全国税收收入48723亿元，同比增长24.8%；非税收入8392亿元，同比增长20.7%。

　　财政部有关负责人表示，我国经济实现恢复性增长，数据符合预期，但基础还不牢固。按照今年《政府工作报告》的部署要求，综合考虑财政可持续和实施助企纾困政策需要，财政部会同有关部门进一步优化和落实减税降费政策，提升政策实施效果，让企业有更多获得感。

　　从一季度各个税种收入同比增速来看，大多数均实现两位数增长。比如国内增值税18561亿元，同比增长23.9%；国内消费税5154亿元，同比增长18.5%。

　　北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红告诉中青报·中青网记者，这反映出2021年我国经济开局良好，经济呈现出良好的增长态势，尤其是与交易密切相关的流转环节的增值税、消费税等呈较大幅的增长趋势，反映出市场活跃，经济恢复。

　　今年一季度全国一般公共预算收入与2019年同期相比增长仅6.4%，同时，与2019年同期相比，国内消费税、企业所得税增幅分别为-0.9%、-1.7%，略有下滑，接近回升至疫情前水平。第一大税种国内增值税收入增速实际有所增长。

　　李旭红表示，去年有关部门实行了大规模的纡困政策，效果显著，但经济的恢复仍需一定的周期，因此宏观经济的对冲政策应该有序地淡出，重点领域的税收优惠政策仍应持续一定的时间周期，以助力于我国经济的夯实基础，稳定增长，尤其是小微企业的财税扶持政策仍需要有一定的持续性。

　　财政部有关负责人表示，近年来，我国持续推进减税降费，“十三五”时期累计减税降费超过7.6万亿元。大规模减税降费对减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费、扩大就业等发挥了重要作用，使数千万家企业和数亿人民群众享受到了政策红利。

(责编：赵超、初梓瑞)

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