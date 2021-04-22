王立彬

原标题：“修复”：我国生态文明建设的新关键词

2021年世界地球日主题是“修复我们的地球”。近年来，随着我国经济社会发展，生态文明建设积极推进，从自然资源管理到生态环境保护，“修复”逐步成为生态文明建设的一个新关键词。

国土修复，重在“得法”

作为我国第一部针对一个流域的专门法律，长江保护法已实施一个多月。黄河保护法正加快推进立法进程。长江、黄河保护立法，将生态保护修复作为重要内容进行规范。

与此同时，我国完成或加快推进的立法修法工作包括森林法、海洋环境保护法、防沙治沙法、土地管理法，以及矿产、草原、自然保护地、野生动物保护、国土空间开发保护、空间规划等方面的重要法律，都注重生态修复理念，为国土修复工作提供全面法律支撑。

作为资源管理、生态保护领域重要改革任务，国家出台了关于建立国土空间规划体系、自然资源资产产权制度改革、自然保护地体系、统筹划定落实三条控制线、严格管控围填海和天然林、湿地保护修复，以及推行湖长制、林长制、田长制等重要政策文件，“修复”都是出现频率最高的词汇之一。

今年是《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》实施第一年。作为国家层面出台的第一个生态保护和修复领域综合性规划，对全国重要生态系统保护和修复重大工程做了系统规划，将重大工程重点布局在青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”。

真金白银，“还山复水”

8779亿元！这是最近5年间，中央财政累计安排生态保护修复相关转移支付资金数目。还青山以葱茏、复水以澄澈，国家掏出的是真金白银。

国家生态保护修复支持力度不断加大，陆续启动了山水林田湖草生态保护修复工程试点，在国家“两屏三带”生态安全战略地区开展25个试点项目；支持海洋生态保护修复，开展“蓝色海湾”整治行动，打好渤海综合治理攻坚战，推进红树林保护修复，实施海岸带保护修复工程，改善海洋生态环境质量；支持京津冀周边、汾渭平原、长江经济带、黄河流域等重点地区开展历史遗留废弃矿山环境修复治理；深入推进大规模国土绿化行动，加强防沙治沙，扩大退耕还林还草，支持全面停止天然林商业性采伐，加快推进国有林区林场改革，落实天然林保护全覆盖政策；加强草原生态修复治理，强化湿地保护修复，促进生物多样性保护。

我国还积极推动建立多元化投入机制，如设立国家绿色发展基金，按照市场化规则运作，首期募集资金885亿元，其中中央财政出资100亿元，重点支持长江经济带地区开展环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用等。

国家还通过规范推广政府和社会资本的合作模式、政府购买服务、政府债券等多种方式，撬动更多社会资本加大投入。自然资源部出台探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见，通过赋予一定期限的产权等政策，激励社会主体投入矿山生态修复。

宁静、和谐、美丽，还给自然

还林、还草、还湿、还湖、还滩、还海，只要人类还万物休养生息的时间，大自然的自我修复能力是惊人的。

一定要给人类活动划定边界：“十四五”期间，国家将进一步统筹发展和安全，强化国土空间规划和用途管控，将生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障。

党的十九大报告提出，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。“十四五”期间，我国将建立以国家公园为主体的自然保护地体系，推进自然保护地整合优化，系统保护陆地和海洋重要自然生态系统；调整划定生态保护红线，将整合优化后的自然保护地、生态极度重要和极度脆弱区域以及国家一级公益林、重要湿地、饮用水源地一级保护区、冰川及永久积雪、红树林、珊瑚礁等重要生态系统划入生态红线。

应划尽划、应保尽保，实行严格用途管制，防止过度的人为活动干扰，特别是加强执法和督察，只要人类给自然以休养生息的时间，自然就会给人类一个不断更新的美好家园。

(责编：赵超、初梓瑞)