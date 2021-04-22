智能车赛道再现抢人大战
2021年04月22日08:30 | 来源：北京日报
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原标题：智能车赛道再现抢人大战
今年以来，造车赛道竞争火热，直接带热了智能造车领域的人才争夺。
据BOSS直聘数据，2021年以来，特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车企业招聘岗位数量、求职者关注热度持续攀升。其中，自动驾驶研发、智能座舱设计、软件工程师、销售、用户运营等岗位的需求同比增幅已经超过1.8倍。
与此同时，行业薪资水平也大幅度上涨。据BOSS直聘统计，造车新势力给出的平均月薪为15367元，相比去年同期上涨21.6%。特别是一些与自动驾驶算法相关的职位，年薪甚至可达到百万以上。
“好像是回到了2017年，现在造车新势力开始了新一轮抢人大战。”一位汽车行业猎头感慨道。
作为最早一批造车新势力企业，蔚来、小鹏、理想等玩家再度打响人才争夺战。“我们预计到2021年底，研发人员数量将翻一番。”小鹏汽车董事长何小鹏曾表示。
理想汽车则刚在上海成立了新的研发中心，投入智能电动车前沿技术的研究，并为此到处招兵买马。
在上海国际车展上，百度方面也透露今年将加大投入，Apollo自动驾驶平台今年年内团队将大规模扩招，其中90%的新增人员都将致力于技术研发。
(责编：赵超、初梓瑞)
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