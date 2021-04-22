孙奇茹

原标题：中国云计算厂商稳居全球前三

4月21日，国际研究机构Gartner发布2020年全球云计算IaaS（云计算的服务模式之一）市场追踪数据，中国云计算服务商阿里云排名全球第三、亚太第一，市场份额达9.5%，超过谷歌的6.1%，是全球排名前三名（亚马逊、微软、阿里云）中唯一的中国厂商，华为云则位列第五。历史数据显示，过去五年，阿里云市场份额上涨近3倍，微软上涨近2倍。2019年阿里云全球排名也是第三。

2020年，全球云计算市场保持高速增长，IaaS市场规模达642.86亿美元，同比增长40.7%。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算“3A”格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。

云计算是典型的全球竞争产业，而中国云计算市场正在成为全球领头羊。报告显示，2020年中国市场增速超过60%，是全球规模最大、增速最快的市场之一。

从行业维度看，在金融、公共服务、零售、教育等重点行业，亚马逊、微软和阿里云均位居全球前三。其中，受益于中国在线教育市场的发展，阿里云在教育行业排名全球第一，超过亚马逊和微软，市场份额达24.3%。此外，在零售领域，阿里云份额也与微软基本持平。

(责编：赵超、初梓瑞)