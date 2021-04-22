孙杰

原标题：北京证监局点名微博“大V”提示风险

4月21日，北京证监局官网发布北京辖区不具备经营证券期货业务资质机构第七批名单，对18家企业或平台通报“点名”，其中包括新浪微博“王金生”、微博“天津股侠”“小红帽爱股票”等多个粉丝量达数百万的“大V”。

北京证监局表示，近期发现场外配资或投资平台、财经自媒体存在极高风险，其运营主体不属北京证监局监管对象，请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。

此次通报名单中，有6个微博账号，分别为微博“掐头去尾吃波段孙仁友”、微博“周思CIO”、微博“山城糊涂大王”、微博“王金生”、微博“小红帽爱股票”（原名“北京女侠”）和微博“天津股侠”。其中“天津股侠”的粉丝数量有700多万。

对“股市黑嘴”等行为，监管层正在出重手打击治理。证监会此前曾表示，将开展为期3个月的专项整治行动，严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”。去年多地证监局也陆续披露多批次不具备经营证券期货业务资质机构名单，为投资者提示风险。

去年12月，北京证监局曾公告表示，近期发现一批场外配资、证券投资平台以及财经自媒体“大V”存在极高风险，其运营主体不属北京证监局监管对象，请广大投资者提高警惕，远离非法证券活动，避免财产损失。其中，微博博主“股指期货IF先生”“宇辉战舰”“壹霆”“股市精灵联盟”以及今日头条圈主“投资人蓝先生”、抖音“韭菜总舵主”等，因不具有证券期货投资咨询或投资顾问执业资格而被点名。

备受关注的“股市黑嘴”廖英强因涉非法经营罪一案，近期已在上海开庭。根据指控，2016年4月起，廖英强陆续设立7家公司，在未取得中国证监会经营证券业务许可的情况下，招募不具备证券、期货从业资格的讲师，采用线上发布视频，线下举办讲座等方式，向公众提供有偿的证券、期货投资咨询业务，非法经营数额共计人民币5亿余元。此前证监会公布的行政处罚决定书显示，对廖英强的罚没款合计1.29亿元。

(责编：赵超、初梓瑞)