本报记者 朱 隽 王 浩 常 钦

习近平总书记指出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。

谷雨时节，东风吹暖，雨润新苗，春播春管进入关键时期。

当前，东北地区进入春耕阶段，华北地区小麦拔节孕穗，南方地区早稻进入插秧高峰，全国已由南向北进入春耕大忙时节。农业农村部农情调度显示，目前，全国春播粮食播种过两成，进度快于去年同期。其中，早稻栽插过七成，春玉米播种过一成。全国冬小麦种植面积比上年增加300多万亩，大部分麦田墒情适宜，小麦长势好于常年，夺取夏粮丰收有基础。

不误农时推进春耕春播，各地趁晴好、抓田管，为“十四五”开局之年粮食丰收打牢基础，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

稳面积、稳产量，确保产得出、供得上

洞庭湖畔，春耕正忙。

一汪汪水田里，插秧机紧张作业。“天不亮，村民们就开着农机下田，3000多亩早稻插秧进度已过半，比往年快不少。”湖南省岳阳县润升水稻专业合作社理事长董敏芳说。

“种双季稻，关键要踩准点、抢时间。早稻下田早，晚稻才能赶上趟。一开春，整地、备农资、育秧，一下都没闲着。”董敏芳说。

江西省都昌县蔡岭镇杨湾种养农民专业合作社的机插现场，同样一派繁忙。一排排绿油油的秧苗被齐整整地移栽到田里。“集中育秧出苗齐壮，便于机械化插秧，一天就能插100多亩。”种粮大户石和庆说，“我今年种了3000多亩早稻，比去年扩大了200亩！”

春耕抓得紧，播种面积稳。从湖南省农业农村厅调度情况看，湖南春耕生产总体进展顺利，今年市县共安排粮食播种计划7133万亩，其中早稻1820万亩。江西省紧紧围绕双季稻这个关键，确保早稻面积稳定在1800万亩以上，双季稻面积稳定在3700万亩以上。截至4月15日，江西已播栽到田1599.9万亩，完成87.4%。河南省小麦播种面积继续稳定在8500万亩以上，较上年略有增加。

实现全年粮食丰收，必须打好春管春播第一仗。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华介绍，今年粮食意向种植面积稳中有增，各地早动手、早准备，将种植任务细化分解，把责任落实到县到乡，全年粮食生产开局良好。

140马力的拖拉机驰骋而过，一道道整齐的田垄留在身后。

“轮作补贴每亩150元、黑土地保护项目补贴每亩90元。”在黑龙江省绥棱县，克东向荣现代农机专业合作社理事长刘峰正带领社员忙着整地。他说，“有了好政策，种地有底气。今年合作社计划种7000多亩玉米、7200亩大豆，再来250亩水稻。”

政策保障有力，种粮意愿更足。今年中央进一步加大了对粮食生产的支持力度，籼稻、小麦最低收购价每斤分别提高1分钱。农业农村部整合落实240亿元资金支持粮食生产，比上年增加近60亿元。

各地也下大力气支持粮食生产。黑龙江省下达了耕地地力保护补贴资金，对集中浸种催芽农民和经营主体给予每斤0.5元补贴。江西省首次以省委办公厅、省政府办公厅名义印发关于稳定粮食生产的通知；省级下达支农稳粮资金55.03亿元，确保早稻生产政策落实落地。

“现在是小麦产量形成关键时期，统防统治搞得好，一亩多打200斤小麦没问题。”4月18日起，河南省周口市淮阳区统一实施飞机喷药防治小麦病虫害作业，这让豆门乡种粮大户王华中心中有底。

技术跟得上，防灾不松劲。刘莉华说，农业农村部及早制定防灾减灾预案，组织开展“虫口夺粮”保丰收行动，落实小麦条锈病、赤霉病防控措施，加密布设草地贪夜蛾“四带”防线，确保实现抗灾夺丰收。

调品种、调结构，让优质特色唱主角

这段时间，河北省石家庄市藁城区五丰农机种植服务专业合作社理事长王永昌天天往地里跑。“麦种好分蘖多，今年苗情不赖，收成肯定差不了！”王永昌边观察小麦长势边说。

优质专用麦是王永昌种粮增收的底气。“俺种了1000多亩小麦，全部是优质强筋的‘藁优5766’。”他说，“强筋麦是面粉厂、食品加工企业的‘香饽饽’，一公斤能比普通小麦多卖0.2元以上，一亩就能增收100多元。”

如今在藁城，3.08万亩强筋麦核心示范区，辐射带动强筋麦品种种植面积达45万亩，普及率超过90%。115亿元的年产值，让强筋麦成为农民增收的“黄金麦”。

在牛春林的家庭农场里，一棚两用，一田双收。“插完秧就要备鸭雏。”牛春林说，“让香米飘香全国，得先选良种，我们种的是‘绥粳4号’这些受市场欢迎的品种。再加上稻鸭共生，绿色种植，一亩地能多收400多元。”

优质特色粮唱主角，农民种粮积极性不断高涨。河北省武邑县韩庄镇贾史庄村引导农民种植抗旱农作物。“油菜和小米耐旱耐瘠薄，一季油菜、一季小米，村里长出了新产业。”贾史庄村农村经济合作社负责人李晓泉说。

为了让新产业长大，绿色生产方式不断配套。李晓泉说，减少了化肥农药投入，节约了用水，一举多得。“村合作社生产的‘帮富’牌小米刚获得绿色农产品认证，咱们这腰包还能更鼓。”

在春耕一线，各地着力调优结构，不仅要产得出，更要产得优。江西省建设稻米全产业链，以稻米区域公用品牌为抓手，扩大优质稻订单种植规模，提升单产水平。河南省优质专用小麦播种面积达1533万亩，较上年增加183万亩，占全省小麦的18%。河北省分区域优化产业结构和产品结构，集中力量打造优质专用小麦、优质谷子等12个农业特色优势产业集群。

从全国看，稳口粮，稳大豆，增玉米，农业供给侧结构性改革不断深化。

农业农村部有关负责人表示，今年东北、黄淮海等地区将增加玉米面积1000万亩以上。力争大豆播种面积稳定在1.4亿亩。在长江流域推行稻油、稻稻油的种植模式，巩固双季稻面积的同时，大力发展冬油菜，提升油料供给保障能力。

新技术、新服务，让农民挑上“金扁担”

“王专家，太感谢您了，要不我家麦子的条锈病非得扩散不可。”说这话的是河南省淮滨县王家岗乡武村村民符武道。

从拨通专家电话，到县植保团队的5架植保无人机完成小麦病虫防治，前后不过几小时。这归功于淮滨县植保快速反应新模式。“县里成立由高级农艺师、农艺师、飞防手组成的技术团队，做好小麦病虫害统防统治工作，为全县的小麦丰产丰收打下坚实基础。”淮滨县农业农村局党组书记刘玉发说。

围绕小麦田间管理，河南省农业农村厅组织成立18个专家指导组，开展全程技术指导服务。开春以来，专家组赴各地调查小麦苗情和病虫草害发生动态，重点指导做好条锈病、赤霉病、倒春寒防控。

春耕大忙，越来越多的农民面朝屏幕背靠云，利用手机学技术。

“前几天温度低，啥时候育秧？”“育秧棚里咋样升温？”正是育秧关键时期，“云智上”软件上，农民和专家讨论得热火朝天。牛春林说，“秧好一半禾，在专家指导下，我们早浸种、抢积温，不误农时。”

在黑龙江，在线指导等服务形式助力春耕春管。截至目前，全省已有1.3万名农技推广人员开展网络培训服务。

放眼全国，农业农村部在300多个县市开展绿色高质高效行动整建制示范，集成组装推广60套区域性技术模式，示范带动大面积均衡增产。

新农机在田间地头涌现，农民挑上“金扁担”。“80多台套大农机，把1万多亩地的耕种收全包了，人海战术变成了机器下田，省工又省钱。”看着一排排擦拭得锃亮的农机，刘峰乐得合不拢嘴。

细数合作社的“大铁牛”，刘峰说，“精量播种机，一口气可以播11垄，出现漏籽，立马报警。拖拉机上安装北斗导航仪和电控方向盘，卫星‘牵’着走，实现了无人驾驶。”

如今，无人机飞防、无人驾驶耕地、物联网监测墒情……一系列先进农机应用在广袤田野。农业农村部数据显示，当前我国农业生产进入机械化主导的新阶段，各主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%。

“我们合作社就像是水稻‘超市’，农民可按需挑选产品和服务。”董敏芳介绍，合作社服务周边100公里范围以内的上万亩水稻种植，提供育秧、机耕、飞防、收割等一条龙服务，建立了产加销的紧密利益链条。

越来越多的机械化设备成为春耕生力军。在江西省吉安市青原区，农民专业合作社、农机大户、种植大户等新型农业经营主体提供“保姆式”“菜单式”服务。在黑龙江，截至目前签订全程托管服务合同面积达到1414万亩，占全省计划任务面积的70.7%，越来越多的小农户搭上现代农业生产的快车。

不负好春光，各地奏响春耕进行曲，按下生产快进键，努力为全年粮食和农业丰收打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 01 版）

(责编：李源、吕骞)