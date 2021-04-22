本报记者 寇江泽

野生动植物是自然生态系统的重要组成部分，是最珍稀的自然资源。我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一。仅脊椎动物就达7300多种；野生高等植物有3.5万多种，约占世界总数的10%，居世界第三。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视野生动植物保护工作，研究部署以国家公园为主体的自然保护地体系建设，为进一步加强野生动植物保护工作指明了方向。

一项项政策出台，一个个方案落地，一件件成果公布……我国珍稀濒危野生动植物种群数量总体稳中有升，绝大多数野生动植物得到有效保护，野生动植物保护事业成绩斐然，为全球生态平衡做出了贡献。

各级各类自然保护地超1.18万个，覆盖我国陆域面积的18%

身着工作服，背上干粮，带上工具，高黎贡山国家级自然保护区泸水专职巡护队队长何贵品带着巡护队员，一头钻进了高黎贡山的莽莽丛林里。“我们要像保护眼睛一样保护美丽家园。”何贵品说。他带领的巡护队管护着泸水片区近80万亩山林，负责巡护森林资源、防范森林火灾、打击盗伐盗猎等。

云南省林草局有关负责人介绍，高黎贡山自然保护区森林覆盖率从建区前的82.3%增长到现在的93.7%，野生动物栖息范围不断扩大，种群数量逐年增多。据不完全统计，高黎贡山分布着高等植物5700多种，栖息着200多种哺乳动物、500多种鸟类，包括国家重点保护野生动物、植物100多种。

栖息地保护，是保护生物多样性最重要也是最有效的措施。我国推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系，截至目前，全国各级各类自然保护地超过1.18万个，覆盖我国陆域面积的18%，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群。

“建立自然保护地为野生动植物提供了赖以生存的自然环境。”国家林草局野生动植物保护司有关负责人表示。

东北虎豹国家公园，虎豹种群在扩大。一只体形庞大的东北虎正在丛林中漫步，与红外相机来了个“亲密接触”。“同一地点的同一部相机，两次拍摄到了东北虎，还有野猪、梅花鹿等，这说明物种在保护区得到有效保护，丰富度极大提高了。”东北虎豹国家公园管理局工作人员陈晓才说。

保护理念逐步成熟，我国成为全球生态治理的重要力量

在风景秀丽的三峡坝区，长江三峡集团成立长江珍稀植物研究所，通过迁地保护、繁育等措施，挽救珍稀濒危植物。

“这些年，我们抢救的三峡特有珍稀植物有1181种，建成了全国最大的三峡珍稀植物研究与保育基地。”长江珍稀植物研究所副所长黄桂云说，最初迁地保护的2.58万余株各类珍稀植物，已经新繁育出18万余株，“今年我们将大规模进行回归试验。”

濒危物种拯救繁育，为不少可能灭绝的生物提供了生存机会。目前，我国建有近200个各级各类植物园，收集保存了2万多个物种，占我国植物区系的2/3。基本完成了苏铁、棕榈和原产我国的重点兰科、木兰科植物等珍稀野生植物的种质资源收集保存。对近百种极小种群野生植物实施了抢救性保护，使部分濒危物种种群数量逐步恢复。

同时，我国已有上百种珍稀濒危野生动物建立了稳定的人工繁育种群，特别是大熊猫野生种群增至1864只，朱鹮野外种群和人工繁育种群总数超过5000只，亚洲象野外种群增至300余头，藏羚羊野外种群恢复到30万只以上。曾在我国野外消失的野马、麋鹿，重新建立起健康可持续的野外种群。

有力保护措施的背后，是不断完善的野生动植物保护法律法规在护航。“十三五”时期，我国先后两次修订野生动物保护法，颁布了《野生动物及其制品价值评估方法》等配套规章。今年2月份，我国新修订的《国家重点保护野生动物名录》公布，新增517种（类）野生动物，保护力度进一步加大。

“我国野生动植物保护理念逐步成熟，机制不断健全，政策不断完善，逐渐成为全球生态治理不可或缺的重要力量。”国家林草局野生动植物保护司司长张志忠说。

严格执法，完善机制，公众广泛参与野生动植物保护

最近，北京一家网店销售白胸翡翠鸟羽毛制成的点翠工艺品，有网友在社交媒体上反映了这一问题。北京警方迅速调查，成功破获这起非法出售、收购珍稀濒危野生动物制品案。白胸翡翠鸟今年2月纳入新修订的《国家重点保护野生动物目录》，属于国家二级重点保护动物范畴，非法收购、出售均构成犯罪。

非法贸易是野生动植物主要致危因素之一，仅次于栖息地丧失和被破坏。2016年，国家林草局牵头建立打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度。目前，成员单位已从最初设立时的22个扩大到27个。我国每年查获上万起野生动植物资源案件。

与此同时，我国认真负责履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES），履约成效举世瞩目。“中国建立了人员齐备的综合性管理机构和科学机构，采取了一系列立法、执法措施，为全球打击野生动植物非法贸易作出了巨大的贡献。”CITES秘书处秘书长伊沃妮·伊格罗表示。

保护野生动植物，离不开群众的参与。自2016年起，在国家林草局支持下，中国野生动物保护协会每年都组织志愿者开展“护飞行动”。截至目前，累计开展活动3300余次，参与志愿者2.2万余人次，救助野鸟2.2万多只。

前不久，国家林草局为10位志愿者代表颁发了野生动植物保护义务监督员聘书。“我们正在探索建立野生动植物义务监督员新机制，进一步发挥志愿者的积极作用。”国家林草局野生动植物保护司副司长万自明说。

国家林草局有关负责人表示，我国正编制“十四五”野生动植物保护规划，明确保护和建设的目标方向、重点领域和主要任务，并将制定重点物种专项保护方案。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 02 版）

(责编：李源、吕骞)