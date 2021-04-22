人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

海南离岛免税购物政策实施十周年 日揽金过亿元成常态

潘世鹏
2021年04月22日08:51 | 来源：经济日报
小字号
原标题：海南离岛免税购物政策实施十周年 日揽金过亿元成常态

　　海南离岛免税购物政策实施十周年——

　　日揽金过亿元成常态

　　4月20日，是海南离岛免税购物政策实施十周年的日子。

　　记者从海南省商务厅获悉，截至4月19日，海南免税品销售额约980亿元，购物人数超2500万人次，购物件数约1.2亿件。

　　数据显示，海南离岛免税政策实施首年销售额为18亿元，前8年销售额为445亿元。最近2年来，海南离岛免税销售额更是超过前8年总和，日揽金过亿元成为“常态”。

　　销售“井喷”得益于海南离岛免税政策的多次调整、政策红利不断释放。

　　作为国家赋予海南含金量最高、影响最广泛的政策之一，离岛免税购物政策自2011年4月20日实施以来，历经多次调整。免税额度由2011年的每人每年5000元，逐步提高到8000元、1.6万元、3万元、10万元；商品品种由18种扩大到45种，尤其是去年还增加了酒、电子产品；购物群体不断增加，由最初年满18周岁、乘飞机离岛但不离境的国内外旅客，调整为年满16周岁的旅客，增加了乘坐火车、轮船的离岛方式；购物次数从每人每年2次调整为不限次数，从最初的每种商品都有购买数量的限制，调整为以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类；购物便利性不断显现，允许开设网上销售窗口，新增岛外旅客“邮寄送达”和本岛居民“返岛提取”提货方式。

　　记者4月20日在海口市免税店看到，众多顾客正排队进店。

　　“这次来海南旅游正好遇到了免税店十周年促销，优惠力度很大，我们一行人今年的免税额度已经用了一半了。”来自甘肃的游客兰芳露告诉记者。

　　据了解，海南离岛免税店总数目前已达10家，其中海口5家、三亚4家、琼海1家，其中中免三亚海棠湾国际免税城已成为全球最大单体免税店，经营面积达7万平方米。

　　到2022年，面积达28万平方米的中免海口新海港国际免税城即将开业，届时海南省离岛免税店经营面积将超过50万平方米。

　　海南大学政治与公共管理学院研究员、人文社会科学高等研究院执行院长夏锋表示，海南凭借离岛免税政策、优良的生态环境、巨大的旅游市场等有利因素，有条件打造成为我国居民旅游及相关服务型消费释放的重要承接地，由此深度融入国内大循环，促进海南旅游业提质增效，为海南经济发展注入新的活力。

　　海南师范大学经济与管理学院副教授、特区经济与社会发展研究中心执行主任裴广一认为，十年来，海南离岛免税从无到有，产业规模不断发展壮大，国内外影响力显著提升，国际旅游消费中心建设初见成效。受新冠肺炎疫情影响，我国游客出境旅游意愿大大降低，这为国内旅游消费市场带来了重大机遇。海南自贸港应该加快推动旅游业供给侧结构性改革，全面提升海南旅游消费供给体系和质量，用好用活中央赋予的离岛免税政策，大力发展“免税经济”、打造亚太地区“购物天堂”，在畅通构建新发展格局中发挥世界最大自贸港的重要作用。

　　海南省委书记沈晓明表示，海南在国家有关部门支持下，适时调整离岛免税政策，吸引境外消费回流，预计今年离岛免税销售额能够超过600亿元。

　　记者 潘世鹏

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年版绿色债券支持目录发布 煤炭等化石能源清洁利用项目被剔除
　　人民网北京4月22日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，人民银行、发展改革委、证监会联合印发了《绿色债券支持项目目录（2021年版）》。人民银行有关部门负责人就《绿色债券支持项目目录（2021年版）》有关问题答记者问时表示，煤炭等化石能源在本质上仍属于高碳排放项目，国际主流绿色债券标准均未将其纳入支持范围。…
创新发展核产业 推动核技术融入生活
　　人民网北京4月22日电 （黄盛）在北京市房山区的中核集团中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）里，一块淡蓝色的“大块头”颇为显眼。这个“大块头”是我国第一台回旋加速器的主要部件，也是我国发展核事业的见证。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部