潘世鹏

原标题：海南离岛免税购物政策实施十周年 日揽金过亿元成常态

海南离岛免税购物政策实施十周年——

日揽金过亿元成常态

4月20日，是海南离岛免税购物政策实施十周年的日子。

记者从海南省商务厅获悉，截至4月19日，海南免税品销售额约980亿元，购物人数超2500万人次，购物件数约1.2亿件。

数据显示，海南离岛免税政策实施首年销售额为18亿元，前8年销售额为445亿元。最近2年来，海南离岛免税销售额更是超过前8年总和，日揽金过亿元成为“常态”。

销售“井喷”得益于海南离岛免税政策的多次调整、政策红利不断释放。

作为国家赋予海南含金量最高、影响最广泛的政策之一，离岛免税购物政策自2011年4月20日实施以来，历经多次调整。免税额度由2011年的每人每年5000元，逐步提高到8000元、1.6万元、3万元、10万元；商品品种由18种扩大到45种，尤其是去年还增加了酒、电子产品；购物群体不断增加，由最初年满18周岁、乘飞机离岛但不离境的国内外旅客，调整为年满16周岁的旅客，增加了乘坐火车、轮船的离岛方式；购物次数从每人每年2次调整为不限次数，从最初的每种商品都有购买数量的限制，调整为以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类；购物便利性不断显现，允许开设网上销售窗口，新增岛外旅客“邮寄送达”和本岛居民“返岛提取”提货方式。

记者4月20日在海口市免税店看到，众多顾客正排队进店。

“这次来海南旅游正好遇到了免税店十周年促销，优惠力度很大，我们一行人今年的免税额度已经用了一半了。”来自甘肃的游客兰芳露告诉记者。

据了解，海南离岛免税店总数目前已达10家，其中海口5家、三亚4家、琼海1家，其中中免三亚海棠湾国际免税城已成为全球最大单体免税店，经营面积达7万平方米。

到2022年，面积达28万平方米的中免海口新海港国际免税城即将开业，届时海南省离岛免税店经营面积将超过50万平方米。

海南大学政治与公共管理学院研究员、人文社会科学高等研究院执行院长夏锋表示，海南凭借离岛免税政策、优良的生态环境、巨大的旅游市场等有利因素，有条件打造成为我国居民旅游及相关服务型消费释放的重要承接地，由此深度融入国内大循环，促进海南旅游业提质增效，为海南经济发展注入新的活力。

海南师范大学经济与管理学院副教授、特区经济与社会发展研究中心执行主任裴广一认为，十年来，海南离岛免税从无到有，产业规模不断发展壮大，国内外影响力显著提升，国际旅游消费中心建设初见成效。受新冠肺炎疫情影响，我国游客出境旅游意愿大大降低，这为国内旅游消费市场带来了重大机遇。海南自贸港应该加快推动旅游业供给侧结构性改革，全面提升海南旅游消费供给体系和质量，用好用活中央赋予的离岛免税政策，大力发展“免税经济”、打造亚太地区“购物天堂”，在畅通构建新发展格局中发挥世界最大自贸港的重要作用。

海南省委书记沈晓明表示，海南在国家有关部门支持下，适时调整离岛免税政策，吸引境外消费回流，预计今年离岛免税销售额能够超过600亿元。

记者 潘世鹏

(责编：王震、吕骞)