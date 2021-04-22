人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一票难求！业内预测“五一”或成疫情来最火爆假期

柯成韵
2021年04月22日08:51 | 来源：央视财经微信公众号
小字号
原标题：一票难求！业内预测“五一”或成疫情来最火爆假期

　　火爆！至少提前半个月预订！有的价格暴涨50%，还订不到！你抢了吗？

　　还有几天就到“五一”小长假了，五天假期，又恰逢适合出游的季节，业内预测，今年的“五一”很可能会成为疫情以来最火爆的假期之一。目前，在很多热门城市，酒店和民宿的预订量都在不断攀升，预订价格也较平时高了一些。

　　01

　　深圳：“五一”小长假将至 酒店预订量同比增长3.4倍

　　下午两点，正是深圳市中心区一家商务酒店办理入住的高峰时段。在酒店前台，已经有不少客人提前等待，记者采访当天，酒店的入住率超过90%。酒店的一位负责人告诉记者，这样的高入住率是从今年三月中旬开始恢复的。截至目前，客源中的60%依然为商务客人，但随着“五一”临近，不少亲子、家庭旅客开始陆续预订小长假期间的客房。

　　记者从多家商务型酒店处了解到，今年 “五一”期间的客房预订量已基本达到2019年同期水平，酒店在小长假期间的平均入住率有望与疫情前持平。 相较商务型酒店，在火爆的周边游带动下，民宿的预订情况更为乐观。深圳市一家民宿的负责人告诉记者，按照往年经验，一般在“五一”假期前几天他们的订单开始逐渐起量。但今年，情况很出乎他们的意料，从四月起就陆续有一些“五一”期间的订单。

　　深圳市城墙外海景民宿负责人 杨立新：“五一”期间全部订满了，基本上要至少提前半个月开始预订。要想挑到自己喜欢的房间，可能要提前更早一点。

　　房间的紧俏也助推了预订价格水涨船高，深圳市及周边民宿的价格都出现了不同程度的上涨。

　　广东省惠州市爱树文旅投资发展有限公司总经理 谢炜添：好一点的话，均价基本到2000多元，比平日涨30%到50%之间。这也不会影响预订，还有很多订不到。

　　去哪儿网数据显示，截至2021年4月15日，深圳地区“五一”期间的酒店预订量同比2020年增长达3.4倍；平均客单价为1202元，同比2019年上涨4成以上。深圳民宿的恢复情况好于酒店，目前深圳民宿的预订量同比2020年增长达1.8倍；平均客单价为1567元，同比2019年上涨达5成。

　　02

　　去年全国5.9万家酒店关停 连锁酒店逆势扩张

　　2020年的疫情对很多行业造成了冲击，其中酒店业是受到影响最大的行业之一，很多现金流较差的单体酒店就没有扛过这一关，倒在了2020年的上半年。但也有一些连锁酒店，逆势扩大规模。这是什么原因呢？

　　每隔几天，王洋就要到酒店二期的工地上转上几圈。很快，这里的一百多个房间就要开门迎客。随着疫情得到有效控制，他对酒店业的前景充满了信心。王洋告诉记者，新冠肺炎疫情暴发以来，很多酒店被迫暂停运营，即便开业，入住率也比平时低了很多。

　　王洋所在的酒店凭借着连锁规模优势挺过了经营危机，不过很多的单体酒店却倒在了行业复苏之前。本周发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，2020年，我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少229.4万间，其中经济型酒店客房减少数量最多，达207.2万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间。

　　国信证券社会服务业首席分析师 曾光：其实单体酒店的抗风险能力就比较差，因为它的固定成本，也就是折摊租金，这一块占比是比较高的。所以说在需求相对比较差的情况下，很难达到它的盈亏平衡点，肯定压力比有会员的连锁酒店大。另外，从现金流的角度来说，在连锁的模式里面，很多加盟商和品牌商之间，还是会有一些资金上的互相支持和辅助。

　　连锁酒店的扩张速度不断加快。2020年，A股上市公司锦江酒店净开店892家；华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店；首旅酒店则在2020年上半年就新开店250家，已签约未开业和正在签约店为784家。酒店连锁化成为行业发展的主要趋势之一。

　　去哪儿网副总裁 刘晗：从今年一季度的数据上来看，连锁酒店的数量同比增加了4.5%，单体酒店的数量同比增加了1.4%。这也能体现出行业复苏的趋势，其实疫情某种意义上是助力连锁化的，因为疫情会导致一些单体酒店经营不善，所以2020年市场上的闲置物业就会多一些。本身来讲，连锁化趋势其实就是整个行业发展的大趋势。

　　来源：央视财经(ID：cctvyscj)监制：柯成韵本文编辑：戴苑君

(责编：王震、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：用好生态环境执法“利器” 深入打好污染防治攻坚战
　　人民网北京4月21日电 （记者余璐）“加强生态环境执法工作至关重要，对解决群众身边突出生态环境问题，推动生态环境质量持续改善，发挥着不可替代的关键作用。” 20日，在2021年全国生态环境保护执法工作会上，生态环境部部长黄润秋表示，“十四五”时期，深入打好污染防治攻坚战，必须用好、用足执法这个“利器”和“重器”。…
发力新能源赛道 中国汽车品牌高质量发展再提速
　　4月的上海，国家会展中心内人头攒动，一幅绘就未来出行图景的画卷在这里徐徐展开。 4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会如期开幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部