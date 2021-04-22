柯成韵

原标题：一票难求！业内预测“五一”或成疫情来最火爆假期

火爆！至少提前半个月预订！有的价格暴涨50%，还订不到！你抢了吗？

还有几天就到“五一”小长假了，五天假期，又恰逢适合出游的季节，业内预测，今年的“五一”很可能会成为疫情以来最火爆的假期之一。目前，在很多热门城市，酒店和民宿的预订量都在不断攀升，预订价格也较平时高了一些。

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深圳：“五一”小长假将至 酒店预订量同比增长3.4倍

下午两点，正是深圳市中心区一家商务酒店办理入住的高峰时段。在酒店前台，已经有不少客人提前等待，记者采访当天，酒店的入住率超过90%。酒店的一位负责人告诉记者，这样的高入住率是从今年三月中旬开始恢复的。截至目前，客源中的60%依然为商务客人，但随着“五一”临近，不少亲子、家庭旅客开始陆续预订小长假期间的客房。

记者从多家商务型酒店处了解到，今年 “五一”期间的客房预订量已基本达到2019年同期水平，酒店在小长假期间的平均入住率有望与疫情前持平。 相较商务型酒店，在火爆的周边游带动下，民宿的预订情况更为乐观。深圳市一家民宿的负责人告诉记者，按照往年经验，一般在“五一”假期前几天他们的订单开始逐渐起量。但今年，情况很出乎他们的意料，从四月起就陆续有一些“五一”期间的订单。

深圳市城墙外海景民宿负责人 杨立新：“五一”期间全部订满了，基本上要至少提前半个月开始预订。要想挑到自己喜欢的房间，可能要提前更早一点。

房间的紧俏也助推了预订价格水涨船高，深圳市及周边民宿的价格都出现了不同程度的上涨。

广东省惠州市爱树文旅投资发展有限公司总经理 谢炜添：好一点的话，均价基本到2000多元，比平日涨30%到50%之间。这也不会影响预订，还有很多订不到。

去哪儿网数据显示，截至2021年4月15日，深圳地区“五一”期间的酒店预订量同比2020年增长达3.4倍；平均客单价为1202元，同比2019年上涨4成以上。深圳民宿的恢复情况好于酒店，目前深圳民宿的预订量同比2020年增长达1.8倍；平均客单价为1567元，同比2019年上涨达5成。

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去年全国5.9万家酒店关停 连锁酒店逆势扩张

2020年的疫情对很多行业造成了冲击，其中酒店业是受到影响最大的行业之一，很多现金流较差的单体酒店就没有扛过这一关，倒在了2020年的上半年。但也有一些连锁酒店，逆势扩大规模。这是什么原因呢？

每隔几天，王洋就要到酒店二期的工地上转上几圈。很快，这里的一百多个房间就要开门迎客。随着疫情得到有效控制，他对酒店业的前景充满了信心。王洋告诉记者，新冠肺炎疫情暴发以来，很多酒店被迫暂停运营，即便开业，入住率也比平时低了很多。

王洋所在的酒店凭借着连锁规模优势挺过了经营危机，不过很多的单体酒店却倒在了行业复苏之前。本周发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，2020年，我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少229.4万间，其中经济型酒店客房减少数量最多，达207.2万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间。

国信证券社会服务业首席分析师 曾光：其实单体酒店的抗风险能力就比较差，因为它的固定成本，也就是折摊租金，这一块占比是比较高的。所以说在需求相对比较差的情况下，很难达到它的盈亏平衡点，肯定压力比有会员的连锁酒店大。另外，从现金流的角度来说，在连锁的模式里面，很多加盟商和品牌商之间，还是会有一些资金上的互相支持和辅助。

连锁酒店的扩张速度不断加快。2020年，A股上市公司锦江酒店净开店892家；华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店；首旅酒店则在2020年上半年就新开店250家，已签约未开业和正在签约店为784家。酒店连锁化成为行业发展的主要趋势之一。

去哪儿网副总裁 刘晗：从今年一季度的数据上来看，连锁酒店的数量同比增加了4.5%，单体酒店的数量同比增加了1.4%。这也能体现出行业复苏的趋势，其实疫情某种意义上是助力连锁化的，因为疫情会导致一些单体酒店经营不善，所以2020年市场上的闲置物业就会多一些。本身来讲，连锁化趋势其实就是整个行业发展的大趋势。

来源：央视财经(ID：cctvyscj)监制：柯成韵本文编辑：戴苑君

(责编：王震、初梓瑞)