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4.22世界地球日

“海南小姬蛙”“大叶可爱花”……这些动植物新物种你见过吗？ 

李楠桦
2021年04月22日09:04 | 来源：人民网
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编者按：野生动植物是自然生态系统的重要组成部分，是最珍稀的自然资源。我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，随着生态环境的不断改善，我国珍稀濒危野生动植物种群数量总体稳中有升，绝大多数野生动植物得到有效保护，生物多样性保护工作取得积极进展，一些新物种正在全国各地相继出现……

什么是生物多样性保护？

生物多样性包含生态系统多样性、物种多样性、遗传资源多样性等多个层次。

我国是生物多样性大国，“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，我国将构筑生物多样性保护网络，加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，守住自然生态的安全边界，促进自然生态系统质量整体改善。

据了解，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将于今年在昆明召开，业内专家表示，要利用《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的机遇，加强生物多样性保护宣传教育，拓宽社会参与生物多样性保护监督的渠道，进一步凝聚全社会力量，吸引各方参与保护。

我国生物多样性保护已取得哪些成绩？

国家林业和草原局公布数据显示，“十三五”期间，我国通过系统实施濒危物种拯救工程，建立了占国土面积18%的各类自然保护地，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落，85%的重点保护野生动物种群。

目前，大熊猫、朱鹮、麋鹿、野马、苏铁、水松、木兰科植物等300余种珍稀濒危野生动植物种群得到恢复与增长。大熊猫野生种群增至1864只、朱鹮野外种群和人工繁育种群总数超过4000只、亚洲象野外种群增至300余头、藏羚羊野外种群恢复到30万只以上。

新物种成“网红”

海南小姬蛙、大叶可爱花、高黎贡球兰、纹胸啄木鸟、运气海芋……近几年来，随着生态环境的不断改善，我国珍稀濒危野生动植物种群数量总体稳中有升，生物多样性保护工作取得积极进展，一些新物种不断亮相，成为名副其实的“网红”。

海南小姬蛙。杨剑焕摄

大叶可爱花。龚强帮摄

大叶可爱花。龚强帮摄

高黎贡球兰。郁云江摄

高黎贡球兰。郁云江摄

纹胸啄木鸟。侯云鹏摄

运气海芋。马政旭摄

生态环境部发布消息称，通过实施生物多样性调查评估及观测网络建设，发现了新种和新记录种50余个，已基本摸清中国生物多样性状况。快跟着小编一起来围观近几年我国发现的动植物新物种：

这些丰富的生物也记录了我国的生命密码。

（资料来源：生态环境部、国家林业和草原局、人民日报、半月谈等）

(责编：李楠桦、章斐然)

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