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工信部：一季度电信业务收入同比增长6.5% 5G连接数达2.85亿

2021年04月22日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （赵超）4月21日，工业和信息化部官网发布的《2021年一季度通信业经济运行情况》显示，一季度，电信业务收入累计完成3601亿元，同比增长6.5%，增速同比提高4.7个百分点，较上年末提高2.9个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为3845亿元，同比增长27.4%。5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。

数据及互联网业务收入平稳增长。一季度，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为626亿元，同比增长9.6%，在电信业务收入中占比为17.4%，占比同比提高0.5个百分点，拉动电信业务收入增长1.6个百分点。完成移动数据及互联网业务收入1591亿元，同比增长0.5%，扭转前2个月负增长态势，在电信业务收入中占比为44.2%。

移动电话用户规模平稳增长，5G用户快速发展。截至3月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.01亿户，比上年末净增696万户。截至3月末，三家基础电信企业5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.97亿户，比上年末净增1371万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.51亿户，占总用户数的90.6%，占比较上年末提高0.7个百分点；1000Mbps及以上接入速率用户达945万户，比上年末净增305万户。

移动电话基站数较快增长，5G网络建设稳步推进。截至3月末，我国移动电话基站总数达935万个，同比增长9.7%，比上年末净增3.5万个。其中，4G基站总数为582万个，占比为62.3%；5G基站总数81.9万个，其中1-3月新建4.8万个。

东中西部地区移动互联网流量均呈快速增长态势，部分西部省市DOU值居全国前列。一季度，东、中、西和东北地区移动互联网接入流量分别达到204亿GB、107亿GB、145亿GB和26.3亿GB，同比增长35.8%、37.2%、34.4%和28.9%。西藏、青海、云南和宁夏4省3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)超过17GB/户；各省DOU值最高值与最低值之差为13.1GB/户，差值较去年同期扩大3.1GB/户。

东部地区新兴业务收入规模明显领先，中西部地区增长迅猛。一季度，东、中、西和东北地区分别完成新兴业务收入342.2亿元、86.7亿元、101.8亿元和22.2亿元，同比分别增长23.9%、43.3%、42.6%和34.4%；在其电信业务收入中的占比分别达到18.3%、11.9%、11.7%和11.2%，其中北京、上海新兴业务收入占比已超25%。

(责编：赵超、章斐然)

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