人民网北京4月22日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为进一步规范国内绿色债券市场，充分发挥绿色金融在调结构、转方式、促进生态文明建设、推动经济可持续发展等方面的积极作用，助力实现碳达峰、碳中和目标，近日，人民银行、发展改革委、证监会联合发布《关于印发〈绿色债券支持项目目录（2021年版）〉的通知》，并随文发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（简称《绿债目录（2021年版）》）。

绿色债券是重要的绿色金融工具。对绿色债券支持领域和范围进行科学统一界定，有助于提升我国绿色债券的绿色程度和市场认可度。2020年以来，人民银行等部门多次就《绿色债券支持项目目录（2020年版）》向专业机构和社会公众征求意见，在充分吸收各方面意见建议的基础上，最终形成《绿债目录（2021年版）》。

据介绍，《绿债目录（2021年版）》实现三大重点突破。一是绿色项目界定标准更加科学准确。煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，并采纳国际通行的“无重大损害”原则，使减碳约束更加严格。二是债券发行管理模式更加优化。首次统一了绿色债券相关管理部门对绿色项目的界定标准，有效降低了绿色债券发行、交易和管理成本，提升了绿色债券市场的定价效率。三是为我国绿色债券发展提供了稳定框架和灵活空间。在分类逻辑上，《绿债目录（2021年版）》实现二级和三级目录与国际主流绿色资产分类标准基本一致，有助于境内外主体更好地识别、查询和投资绿色资产；四级目录与《绿色产业指导目录（2019年版）》三级目录基本一致，有助于国家绿色低碳转型发展重点项目得到“清单”式金融服务；随着经济社会、国家战略和国际合作的发展，还可在二级和三级目录中增加绿色农业、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源的分类层次，拓展绿色债券支持领域。《绿债目录（2021年版）》的发布，将使我国绿色债券更加聚焦绿色低碳发展战略，更好地为我国绿色金融发展赋能，推动绿色金融领域的国际合作。

下一步，人民银行、发展改革委、证监会将加强对《绿债目录（2021年版）》的宣传推广，引导和支持符合条件的金融机构和企业发行绿色债券支持符合条件的绿色项目。同时，继续加强绿色债券相关管理部门的沟通协作，优化应对气候环境变化相关金融标准，持续推动绿色债券市场基础性制度统一和中外绿色债券标准趋同，更好地服务碳达峰和碳中和目标任务。

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