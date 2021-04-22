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“强国中坚 高质量发展看国企”系列报道一：

创新发展核产业 推动核技术融入生活

2021年04月22日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （黄盛）在北京市房山区的中核集团中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）里，一块淡蓝色的“大块头”颇为显眼。这个“大块头”是我国第一台回旋加速器的主要部件，也是我国发展核事业的见证。在“大块头”以西不远处的我国第一座重水反应堆，留下了吴有训、钱三强、王淦昌等老一辈核科学家工作的身影，见证了7位“两弹一星”功勋奖章获得者的核科技梦想。

中国第一台回旋加速器。受访者供图

以“一堆一器”为基础，原子能院创造了核基础研究领域的多项第一，为“两弹一艇”的成功研制作出了重要贡献，也为我国核领域基础研究、先进核能开发、核技术应用拓展，乃至新时代核工业创新发展提供有力支撑。

“中国核工业正加快向世界核工业强国迈进。‘华龙一号’海内外首堆全部并网发电，最新的人造太阳装置在成都已建成并实现放电。”中国核工业集团有限公司董事、党组副书记李清堂，在近日由中央网信办网络传播局、国务院国资委新闻中心主办的“百年党旗红 国企新征程”暨“强国中坚 高质量发展看国企”网络主题宣传活动启动仪式上表示，中国核工业已经进入自“两弹一艇”以来最为重要的战略机遇期。新的中核集团已建立起先进核能利用、天然铀、核燃料等核心产业，以及将核产业服务于新能源、健康医疗等市场化新兴产业，不断形成更高水平的核工业创新链和产业链，提升我国核工业的资源整合利用水平和整体国际竞争力。

据介绍，进入21世纪，原子能院自主研发、设计、建造了以中国先进研究堆、中国实验快堆、北京放射性核束装置、核燃料后处理放化实验设施为代表的一大批具有国际先进水平的核科学研究设施，为中国核科学技术发展奠定了坚实基础。

如今，原子能院不仅形成了核物理、核化学与放射化学、反应堆工程技术、加速器技术、核电子与探测技术、同位素技术、辐射防护技术和放射性计量八大学科，推动了我国核工业的创新发展；还通过创新改革，以一系列新作为加速核技术在医学、反恐安检、环保等领域的技术成果转化，将核技术应用广泛融入日常生活，开发出一批支柱性民用技术和产品，推动核事业在新的产业发展中再攀高峰。

另据了解，中核集团党组在今年已部署开展形式多样的党史学习教育和以“建党百年”为主题的系列活动。中核集团40多个全国重点文物保护单位、国家工业遗产、核工业文化遗产以及爱国主义教育基地等将全部开放，弘扬“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，传承核工业的优良传统，以期在新起点上把我国核事业不断推向前进。

(责编：董童、章斐然)

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