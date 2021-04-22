4月21日，中国农业银行董事长谷澍受邀参加国际金融协会（IIF）以视频形式举行的首届可持续金融峰会，并面向全球参会者接受了IIF总裁安德慕的英文直播访谈。

谷澍表示，金融机构有责任、有机遇，在绿色发展中发挥积极的作用。农业银行将绿色发展理念融入全行发展战略，不断加大绿色信贷投放，推动多元化绿色金融产品创新，同时加快构建绿色银行。

针对IIF关心的领域，谷澍介绍了农业银行的三农金融、脱贫攻坚和绿色金融创新的主要情况。农业银行在县域“三农”重点领域和脱贫攻坚方面持续加大政策资源投入。截至2020年底，农行县域贷款余额5.31万亿元，扶贫贷款余额1.28万亿元，绿色贷款余额占同期各项贷款比重为10.1%。农业银行持续以创新推动可持续金融业务，因地制宜推出了多项利率优惠、审批简便的绿色贷款创新产品，直接支持农户数百万户，并积极开展金融市场中绿色债券、绿色基金、绿色资产证券化、绿色租赁和理财等业务创新，多项业务创国内首单。

此外，谷澍分享了对ESG风险管理和信息报告的看法。商业银行应不断探索将ESG风险纳入全面风险管理体系，包括通过“三会一层”架构落实ESG治理责任，将ESG要求纳入授信全流程，并积极探索实践ESG风险管理工具。中国全面实施ESG强制披露是大趋势。商业银行一方面应细化在碳排放方面的计量方法、评估体系和披露标准，另一方面应进一步优化ESG数据收集管理，便于准确跟踪ESG绩效目标完成度。谷澍还向参会者介绍了中国普惠金融成就等情况。

国际金融协会是具有国际影响力的金融行业协会。此次可持续金融峰会的主题是“引导全球资本创造气候友好型未来”，主要议题包括转型融资、气候风险计量与披露、ESG数据治理、绿色资本管理、绿色资本市场、碳交易市场等。峰会分别邀请了农行、中行为代表的中资银行高管，渣打、汇丰、瑞银为代表的欧资银行高管，富国、花旗为代表的美资银行高管分别进行专题访谈，并邀请了英国威尔士亲王、英国财政大臣和美国财政部长等政府官员开展专题对话。

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