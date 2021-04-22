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就业大数据显示 3月长沙市住宿和餐饮业求职需求环比上升109.41%

2021年04月22日10:56 | 来源：人民网
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近日，58同城招聘研究院发布2021年3月份长沙就业大数据，从行业偏好、职位活跃度、支付薪资水平等多维度解析长沙招聘求职趋势。从数据上看，2021年3月，长沙求职需求全国排名第七位；住宿和餐饮业求职需求环比上升迅速，达到109.41%；文化、体育和娱乐业招聘需求环比上升127.82%。

根据58同城招聘研究院发布的长沙就业数据显示，2021年3月，长沙招聘需求在全国排名第十一位；求职需求全国排名第七位。作为中部省份的湖南，始终以长沙为核心的长株潭经济圈作为经济发展重要增长极，通过多年的发展，长沙经济社会保持快速发展，就业机会不断增加，吸引了大批求职者前往。

从行业角度来看，2021年3月，长沙招聘需求排名靠前的行业分别为文化、体育和娱乐业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，制造业，居民服务、修理和其他服务业，房地产业，住宿和餐饮业。长沙是中国首个获得“媒体艺术之都”称号的城市，凭借湖南卫视丰富多远的文娱节目，马栏山视频文创产业园扬名海内外，成为的文化、体育和娱乐业人才聚集的“大本营”。春节过后，长沙文化、体育和娱乐业招聘需求上升显著，环比上升127.82%。

据悉，长沙求职需求排名靠前的行业分别为批发和零售业，住宿和餐饮业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，居民服务、修理和其他服务业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，房地产业。作为国内最具幸福感城市之一，长沙良好的区域经济为其零售业务发展提供了坚实的基础，加之居民消费意愿强烈，零售业的发展前景颇受求职者关注。此外，长沙作为美食之都，在文旅产业的带动下，其住宿和餐饮业求职需求环比上升迅速，达到109.41%。

同时，58同城招聘研究院统计数据显示，2021年3月，长沙招聘需求排名前十的职位分别为普工、操作工、分拣员、组装工、包装工、销售代表、服务员、快递员、物流专员/助理、仓库管理员。

从求职角度来看，2021年3月，长沙求职需求排名前十的职位分别为普工、货运司机、文员、商务司机、店员/营业员、保安、服务员、收银员、分拣员、厨师/厨师长。由于普工岗位工作福利相对较好，工作压力小，因此颇受求职者青睐。此外，由于收银员、服务员类职位市场需求大，对于求职者来说竞争压力较小，求职需求增长较快，3月份服务员求职需求环比增长近150%。

(责编：董童、吕骞)

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