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唯品会特卖节：服饰穿戴类持主力军地位 北京、上海、深圳、广州、重庆订单量排前五

2021年04月22日11:04 | 来源：人民网
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近日，唯品会4.19品牌特卖节已准时开抢。截至4月20日，活动订单量近1500万单。特卖活动期间，各大品类、品牌表现十分亮眼。服饰穿戴类依然保持主力军地位，T恤、连衣裙、衬衫、休闲裤、面膜稳坐特卖销量排名前五宝座。

据特卖节消费数据显示，防晒霜、防晒喷雾、防晒衣销量同比增长超100%，其中儿童防晒衣增幅超300%，旅游鞋、沙滩裤、沙滩裙及亲子装等出游服饰也出现抢购热潮。面膜、护肤套装和隔离产品成为美妆产品热门品类，销量同比增长均超过100%。

同时，连衣裙、单鞋、春夏童装和太阳镜等品类成为服饰穿戴销售火爆品类，销量同比增长均超200%。多款诗篇、Lily丽丽、乐町、CHUU等品牌2021春季新款连衣裙、T恤、卫衣等单品，受到女性消费者抢购。值得注意的是，男士护肤消费在今年4.19品牌特卖节中表现亮眼，男士洁面乳、防晒、剃须刀、香水香氛销量增长均超过200%。

据了解，在此次特卖节中，北京、上海、深圳、广州、重庆成为订单量排名前五的城市。其中，北京、上海订单量增速领跑全国，同比分别增长187%、177%。

随着天气逐渐炎热，广州夏季清凉服饰消费持续走高，连衣裙、凉鞋及春夏童装销量增长达305%、221%和92%；苏州消费数据显示，连衣裙、T恤销量增势明显，此外春夏童鞋销量同比增长220%。而在成都，彩妆和防晒用品销量飙升，口红、腮红和粉底销量增幅均超过200%，太阳镜、防晒霜的增幅分别为187%、125%。在上海，个人护理家电销量同比增长120%，珠宝首饰销量大增204%。处于换季敏感期的北京人，对保湿补水的需求大，加湿器和空气净化器的销量增速均超过200%。

(责编：董童、吕骞)

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