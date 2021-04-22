第52个世界地球日宣传片。来源：自然资源部

人民网北京4月22日电 （记者余璐）今年4月22日是第52个世界地球日，我国的活动主题是“珍爱地球，人与自然和谐共生”。

地球给予我们丰富的自然资源，似乎取之不尽、用之不竭，可事实并非如此。如今，温室气体汇集、全球变暖、冰川融化、气候异常、生物多样性减少……保护地球，迫在眉睫。

但我们欣喜地看到，“牢固树立绿水青山就是金山银山理念”“建设生态文明，优化国土空间格局”“保护生物多样性”“节约集约利用资源，持久开展国土绿化”“修复海洋生态，保护野生动植物”……国家正在为共建万物和谐的美丽世界付诸努力。

地球是一个巨大的生态系统，推动“珍爱地球 人与自然和谐共生”成为社会共识和新的行为准则。地球是人类生存和发展的家园，我们必须在“尊重自然、顺应自然、保护自然”的道路上，携手同行。

垃圾分类，变废为宝；随手关水，节约水资源；购买节能电器，节能环保；绿色低碳出行，减少大气污染；不使用一次性餐盒或一次性筷子，减碳减塑；多种一棵树，为地球增绿；拒绝食用野生动物，保护生物多样性……从今天起，让我们从衣食住行出发，让举手之劳为实现人与自然和谐共生贡献力量。

朋友们，行动起来，一起珍爱美丽的地球，珍爱我们共同的家园！

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