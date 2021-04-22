新华社北京4月22日电（记者黄垚）记者从中国气象局获悉，日前印发的《中国气象局加强气象科技创新工作方案》明确，未来五年将组织实施关键核心技术攻关，力争在数值模式、综合观测、预报预测等重要领域的关键核心技术基本实现自主可控。

据介绍，重大天气气候机理研究、下一代数值预报模式、第二代再分析系统、气象观测装备技术、气象卫星遥感应用、新一代信息技术的气象融合应用、气象服务数字化智能化等是解决气象科技“卡脖子”问题的攻关重点。

为强化攻关力量，方案提出，今后将着力解决研发队伍体量小、领军人才不足、研发机构分散重复和整体创新效能不高等问题。通过优化科研院所、业务单位研发布局，并面向国家重大需求、瞄准世界科技前沿，试点重组一批研究机构，突出战略核心科技力量。同时健全科技评价和成果转化机制，进一步引导科技成果在业务服务中转化应用。

此外，中国气象局还将强化业务单位创新能力，通过组建研发机构、增加研发岗位、成立创新团队等多种方式，将业务岗位人员逐渐向技术开发和成果转化方面转移。同时通过业务自动化、流程集约化，重构优化岗位职责，壮大科技创新队伍体量。

(责编：杨光宇、赵欣悦)