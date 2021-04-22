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北京发布16项措施 进一步推动提高上市公司质量 

2021年04月22日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者王震）为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，北京市政府近日出台《关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》（以下简称若干措施），助力首都经济高质量发展，推动首都资本市场稳定健康运行。

《若干措施》明确了北京市推动提高上市公司质量的总体要求、实施路径和具体任务。从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、依法打击上市公司违法违规行为、形成提高上市公司质量的工作合力等方面制定了16条具体措施。北京证监局、北京市金融局负责牵头抓总，相关责任单位共涉及16个市级部门，16个区级政府，各级政府部门充分履行各自职责，并发挥合力，建立跨部门协作机制，优化政策环境和生态体系，共同推动上市公司质量整体提升。

《若干措施》涵盖了上市公司在资本市场的整个生命周期。一是把握好“入口关”，加强拟上市企业培育力度，依托“钻石工程”行动计划，构建企业上市综合服务平台，健全上市激励机制，从源头保障上市公司质量。二是引导好“全过程”，推动上市公司做优做强，规范公司治理和内部控制，提升信息披露质量，促发展与防风险有机结合，妥善处置股权质押、违规占用担保等各类风险，做好首都资本市场风险防范。三是畅通“出口关”，健全上市公司退市机制，畅通主动退市、并购重组、破产重整等上市公司多元化退出渠道，依法打击上市公司违法违规行为，做好退市风险处置工作，保护投资者合法权益。

截至3月底，北京市有A股上市公司388家，公司家数排名全国第三，总市值为15.40万亿元，占A股上市公司总市值的19.67%，位居全国第一。2020年辖区上市公司累计融资3866.48亿元，其中42家公司首发上市，占全市场新增沪深上市公司的10.6%，同比增长50%，募集资金969.06亿元，募资总额占全市场的20.43%；78家次定向增发融资，募集资金624.61亿元；1家次配股募集资金37.9亿元；发行公司债73支，募集资金1156.55亿元；发行金融债37支，募集资金1002.8亿元，发行可转债14支，募集资金75.56亿元。2020年风险公司家数减少了14家，股票质押比例超过80%的公司压降了13家，平稳推动5家公司退市。北京上市公司整体环境优化，上市公司质量显著提升。

下一步，北京证监局将按照市委市政府决策部署，认真落实证监会各项工作要求，切实抓好《若干措施》的贯彻落实，从源头上把住上市公司质量关，引导上市公司扎实主业、规范运行、切实履行社会责任，为提高北京上市公司整体质量，推进北京“四个中心”和“两区”建设发挥作用。

(责编：王震、章斐然)

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