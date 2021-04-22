新华社上海4月22日电（记者潘清）着眼于盘活存量资产、推动投融资协调平衡发展的公开募集基础设施证券投资基金（REITs）试点迈出关键一步。上海证券交易所21日正式接收首批两单基础设施公募REITs项目申报。

21日，上交所公募REITs电子申报系统开始接收项目申报材料。截至当日17时，系统已收到两家公司提交的申请文件。上交所将在5个工作日内作出是否受理的决定。上述项目也于同日向中国证监会申报。

此次申报的两单项目分别为浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金和国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金。作为资本市场服务长三角一体化和长江经济带发展等国家战略的重大行动，两单申报项目均为地方发改委推荐，经国家发改委遴选后推荐至中国证监会的试点项目。

前期，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，并多次召开专题讨论会，指导部署基础设施公募REITs各项重点工作推进。

业界普遍认为，试点基础设施公募REITs对创新我国基础设施投融资机制、优化资源配置和盘活存量资产具有重要意义，有助于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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