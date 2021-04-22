原标题：洞察政企数字化转型之道 浪潮发布2021案例集

近日，浪潮发布“智·行”2021案例集，总结提炼典型客户数字化转型经验，助力更多政企客户找到数智化捷径。

数字化发展已成必然趋势，而不同行业领域客户需求迥异，行之有效的转型需要数字技术支撑，更离不开对政企客户的深刻理解。据介绍，浪潮多年来服务政府和行业企业信息化、数字化，将数字技术转化为各类创新产品和服务，推动30多个行业、128万企业客户数字化转型。

在政府和公共事业领域，2020年，健康码横空出世，截至今年1月提供数据查询核验服务超过580亿次，数据共享让疫情排查实现“人海捞针”；在济南、攀枝花、郑东新区，各具特色的智慧城市建设，为各地带来不同的智慧政务；在海南，台风走廊感受着智慧力量的守护；在西双版纳，人象冲突在科技的力量下走向和谐共生……

在制造领域，中国服装辅料领军企业伟星股份在智能制造助力下，年复合增长率提升20%，日接单数量提高3.8倍，实现了小批量、快速交付，由传统制造向高端制造华丽转身；郑州大信家居试水工业互联网，发明“易简”大规模、个性化、模块化智能制造模式，效率提高4倍以上；花冠集团通过新零售与智能化升级，打通全供应链，探索鲁酒突围新路径……

在金融领域，光大证券升级核心交易系统，在2020年小牛市行情中，面对股民开户潮和交易峰值期，保持平稳运行且服务器使用率维持在30%以下；深交所新一代核心交易系统扩容升级，可达到每秒30万笔、每日超4亿笔委托的处理能力，委托处理平均时延约为1.1毫秒，实现大规模散户市场的低时延交易……

当下，正值政企数字化加速发展关键期，浪潮从众多实践中，精选来自政府和公共事业、制造、能源交通、金融、医疗健康、科教文化、建筑、农业等行业典型案例，打造“智·行”案例集。这些千差万别的转型实践，展示了政企客户需求不同，数字化转型路径各异，产生的价值也各有千秋。而作为众多客户数字化转型路上的同行者、助力者，浪潮希望通过“智·行”案例集，把诸多珍贵的转型经验转换为“星星之火”，形成更多政企客户智慧转型的“燎原之势”。（战钊）

(责编：董童、吕骞)