人民网北京4月22日电 （记者李源）乡村振兴促进法草案三次审议稿拟明确，充实支持城乡融合发展的内容，并严格规范村庄撤并，严禁违背农民意愿、违反法定程序撤并村庄。全国人大常委会法制工作委员会今天上午举行记者会，发言人臧铁伟介绍立法工作有关情况时表明了上述信息。

十三届全国人大常委会第九十一次委员长会议决定，十三届全国人大常委会第二十八次会议于4月26日至29日在北京举行。提请本次常委会会议继续审议的法律案包含乡村振兴促进法草案、反食品浪费法草案等9件。

涉及乡村振兴促进法草案（三次审议稿），臧铁伟指出，提请本次常委会会议审议的草案三次审议稿拟作以下主要修改：

一是，在本法中进一步强调保障国家粮食安全的重要性，并增加防止耕地“非农化、非粮化”以及保障种子安全等内容。

二是，在总则中突出乡村文化振兴的内容，并增加中国农民丰收节的规定。

三是，健全支持乡村产业发展的内容。

四是，完善对乡村人才队伍建设的规定。

五是，充实支持城乡融合发展的内容，并严格规范村庄撤并，严禁违背农民意愿、违反法定程序撤并村庄。

六是，加大乡村振兴的支持保障力度，完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的规定。

针对乡村振兴促进法在强化农民主体地位，保障农民权益方面的规定，臧铁伟进一步介绍，在实施乡村振兴战略的原则方面，强调要坚持农民主体地位，充分尊重农民意愿，保障农民民主权利，维护农民根本利益；在促进农民增收方面，规定了支持乡村产业发展的各项措施，要求各级人民政府建立健全有利于农民收入稳定增长的机制，保障成员从集体经营收入中获得收益分配的权利，采取措施让农民共享全产业链增值收益；在乡村治理方面，完善村民自治制度，充分发挥村民委员会作用，增强村民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督能力。在社会保障方面，完善城乡统筹的社会保障制度，确保城乡居民基本养老保险待遇随经济社会发展逐步提高；加强对农村留守儿童、妇女和老年人以及困境儿童的关爱服务；保障进城落户农民和农民工的合法权益；在乡村建设方面，加强农村住房建设管理和服务，严格禁止违法占用耕地建房；严禁违背农民意愿、违反法定程序撤并村庄；加强乡村生态保护和修复，加强农业面源污染治理，持续改善农村人居环境，建设生态宜居的美丽乡村。

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