人民网北京4月22日电 （王仁宏）据民政部官网消息，4月21日，民政部对中国社会艺术协会作出警告，并处没收违法所得40万元的行政处罚。

经查，2019年3月至4月期间，中国社会艺术协会向分支机构互联网艺术考评委员会、艺术素质教育委员会分别收取管理费各20万元，共计40万元，违反了《关于规范社会团体开展合作活动若干问题的规定》第十条第三款“社会团体不得向其分支机构（代表机构）、专项基金管理机构收取或者变相收取管理费用”的规定。依据《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第（八）项及第二款的规定，民政部对中国社会艺术协会作出警告并处没收违法所得40万元的行政处罚，同时依据《社会组织信用信息管理办法》的规定，将中国社会艺术协会列入社会组织活动异常名录。

民政部提醒广大社会团体，要增强政策法规意识，严格遵守《关于规范社会团体开展合作活动若干问题的规定》，不得将分支机构、代表机构委托其他组织运营，不得向分支机构、代表机构收取或者变相收取管理费，进一步加强对分支机构的管理，切实防范化解因分支机构失管失控带来的法律风险和社会风险。

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