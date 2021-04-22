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二手车经销商借助瓜子开放平台加速车源流通

2021年04月22日14:17 | 来源：人民网
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近日，受放开二手车市场限制政策与鼓励二手车消费发展的政策利好影响，越来越多的二手车经销商通过瓜子二手车等电商平台展示和销售二手车，打破了二手车经营市场的地域限制。

据了解，传统二手车经销商在进行交易时，大多需要将车源放置在自有门店中进行销售，主要服务于本地客户。尽管在疫情发生后，很多车商开始尝试通过网络直播、朋友圈等方式进行售卖，但二手车作为高价消费品，对很多消费者来说，还是需要更高的平台服务与行业信任感。同时，也对车商的品质把控与服务水平提出了更高要求。随着限迁政策持续放开，二手车商做大做强仍然需要面对一系列挑战。

苏州市二手车经销商乐选优车负责人陈先生表示，二手车作为非标品，赢得用户的信任是异地交易流通的关键。

“限迁逐步解除后，像瓜子二手车这样的平台通过全国车源调配，大幅扩大了我们面向客户的范围；页面上的车况展示和明码标价，加上瓜子本身的大品牌和全国的交付网点，对于外地客户来说跟在本地选购其实差不多，节省了我们建立客户信任的成本，把车卖到全国也就变得更容易了。”他表示，目前店内车辆大都已经上架瓜子，部分车型甚至上架一小时就被预定，交易效率非常高。

对此，瓜子二手车联合创始人、副总裁王晓宇表示，与车商实现合作共赢，是瓜子二手车助力行业复苏和协同增长的关键。“瓜子二手车作为互联网企业赢得了很多用户的认可，但大部分市场仍然是由二手车经销商来服务的。随着限迁的逐步解除，如何利用平台的基础设施建设赋能车商，为行业建立服务体验标准与整体信任感，加速全国车源流通与行业增长，是我们当下面对行业发展的核心研究课题。”他说。

(责编：董童、吕骞)

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