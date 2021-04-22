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360发布年报 2020年实现总收入116.15亿元

2021年04月22日14:28 | 来源：人民网
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4月21日，三六零发布2020年度报告与2021年第一季度报告。年报显示，三六零2020年实现总收入116.15亿元，其中下半年收入达到66.43亿元，环比上半年增长33.62%，实现了显著增长。其中，新兴业务增长显著，助力收入结构持续优化：智能硬件业务收入为21.42亿元，同比增长27.77%；互联网增值服务收入为11.34亿元，同比增长18.41%；政企业务发力迅猛，壮大企业第二增长曲线，以政企安全为代表的安全及其他业务收入为8.08亿元，同比增长70.73%。季报显示，三六零2021年第一季度总收入实现平稳增长，营收达25.52亿元，同比增长13.41%。

据360相关人士介绍，基于在行业内的领先技术和防护能力，2020年公司积极推动对外合作，与多个各界领先企业达成合作。未来，公司将以数字时代的网络安全运营商身份，发挥在网络安全方面的核心优势，为合作伙伴提供安全保障，并通过投资、并购等外延方式，布局更多网络安全领域，全力打造“大安全”生态。 

(责编：董童、吕骞)

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