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大悦城控股携手金羽翼残障儿童艺术康复服务中心举办“悦公益·星悦行动”

2021年04月22日14:37 | 来源：人民网
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4月20日，大悦城控股携手金羽翼残障儿童艺术康复服务中心，在北京中粮广场举办“悦公益·星悦行动”公益合作签约仪式暨“百年颂”全国残障青少年儿童艺术双年展启动仪式，关爱并支持残障少年儿童们快乐成长。在签约仪式上，大悦城控股与金羽翼签订了 “悦公益·星悦行动”合作协议，并捐赠绘画用具500套。

大悦城控股办公室首席专家崔焕新表示，多年来大悦城控股坚持开展品牌公益活动，传播健康生活方式、以公益温暖美好生活。此次“悦公益·星悦行动”签约仪式是今年大悦城控股品牌周的重要环节，公司将以此为起点，与金羽翼开展长期合作，以企业的力量关注残障儿童成长、帮助“星星的孩子”闪耀光芒。作为双年展的联合主办单位，大悦城控股将全力协助“百年·颂”双年展筹备工作；后续也将以提供艺术作品展示空间、捐款捐物等多种形式开展合作，支持自闭症少年儿童接受长期教育、进行艺术创作，提高生活质量、体现自身价值。

中国残疾人事业新闻宣传促进会副秘书长杨聪在致辞中表示，积极践行“友爱、互助、融合、共享”的社会理念，大力营造包容、支持的社会环境，关注残障少年儿童的身心健康，了解艺术教育对他们树立自信、体现价值的帮助，才能最大限度地消除各种有形无形的障碍，让温暖的阳光照亮每一位残障少年儿童的心灵。

双年展主席、金羽翼创办人张军茹表示，金羽翼从事残障儿童艺术教育十一年，并在2016年-2018年成功举办了三届“艺术成就梦想”全国残障少年儿童艺术大赛，艺术教育丰富了孩子精神生活，不但成为孩子们生活中不可或缺的生活方式，而且也已逐步转化为他们自食其力、可持续发展的生产方式。

据了解，“百年·颂”第四届全国残障青少年儿童艺术双年展预计10月份在京展出，已经连续成功举办三届，受到包括台湾地区在内的全国各专业协会、特教学校、康复机构及社会组织的积极响应和热情参与，极大的鼓舞了残障少年儿童学习艺术的积极性。本次活动将于5月1日正式开启报名通道，报名截止日期是6月30日。作为此次双年展的联合主办单位，大悦城控股将为展览提供活动场地，积极推动活动顺利举办；同时，将发挥自身优势和特点，与金羽翼等公益机构在多方面开展长期合作；与社会各界一道守护“星星的孩子”，增添温暖与友善，推动社会平等与美好。

(责编：董童、吕骞)

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