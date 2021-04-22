栗翘楚

12个室内展馆、36万平展出面积、1000家企业参展……4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会如期举行。针对中国提出的2030年碳达峰、2060年碳中和的目标，全球汽车品牌中的“老字号”“新势力”竞相推出新能源车型，发布各自战略规划以及技术创新等新举措。

奥迪中国总裁安世豪表示：“中国是奥迪在全球最重要的市场，销量占奥迪全球约40%以上。奥迪正在采取切实手段，塑造中国业务的新发展格局。电动化已成为奥迪清晰的战略聚焦点。”

早在2020年底，奥迪与长期合作伙伴中国一汽联合宣布成立新能源汽车有限公司，并在长春建立全新的汽车生产基地，专门用于全新PPE技术平台上的下一代电动车型的生产。据了解，该系列首批国产车型将于2024年下线。

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，而中国市场已成为世界焦点。据工信部数据统计，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超550万辆。

雷克萨斯相关负责人介绍，预计到2025年，旗下所有车型都将提供电气化版本，电气化车型的销量占比也将超越传统汽油动力车型；预计到2050年，雷克萨斯整个产品线计划实现从原材料、零部件和整车的生产制造到整车物流、直至车辆的最终回收，全生命周期的“碳中和”目标。此外，雷克萨斯逐步对现有经销商店进行改造，携手经销商通过节能灯具导入、绿植墙、太阳能屋顶等绿色环保方式，促进雷克萨斯在全产业链的节能减排。

去年年底，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》已经给出相应发展时间表：即到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高；力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

绿色化和智能化已成为新一轮汽车产业革命的核心，与之对应的是，消费者的购车理念也在发生变化。笔者在上海车展上随机采访了数位参观者发现，近六成消费者更青睐于新能源汽车，除性价比、外观、性能等参数外，环保因素也成为年轻消费者的购车参考指标之一。

业界人士认为，与燃油车相比，电动汽车具有节能减排、使用成本低、维修保养方便、动力性、操控性好等优点，但产业仍处于发展阶段，还存在整车成本偏高、充电不够方便等问题。 在此背景下，除加大力度在核心技术上攻关，各汽车厂商也在不断升级服务，拉近新能源汽车与用户之间的距离。

比亚迪汽车相关负责人介绍：“为进一步提升车主满意度，我们相继推出了24小时救援、上门取送车等、到店免费充电等服务。此外，线上各项工作逐步实现数字化转型，APP直接连接用户的需求，打造数字化的管理运营，加强用户用车、购车的便利性。”

领跑汽车相关负责人表示：“今年我们计划新增200家商超店及75个售后服务点，累计分别达到300家商超店及160个售后服务点。同时依托零跑用户关系管理系统、智能网联和大数据，与线上、移动、线下相互融合促进的OMO理念相结合，为用户提供精准、个性化的服务体验。”

业界人士认为，互联网企业的服务生态，信息通讯行业的芯片软件，先进制造产业的高效生产，和运营商的万物互联，正推动汽车产业的深度变革。随着智慧能源、智慧交通、智慧出行、智能汽车的发展，汽车会变成最大的智能终端，未来的经济格局和生活方式，社会企业的组织方式都会发生改变。

(责编：申佳平、章斐然)