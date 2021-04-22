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以客户需求带动产业转型 奥迪推动在华电动化进程

栗翘楚
2021年04月22日14:56 | 来源：人民网
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4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会如期开幕。作为中国四大车展之一，本届上海车展是今年全球第一个如期举办的A级车展，成为引领全球汽车行业技术和市场趋势的风向标。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。在本届上海车展上，“老字号”、“新势力”竞相推出新车型，新能源汽车加速“跑起来”。

新能源汽车市场增长迅速 奥迪推动在华电动化进程

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，而中国市场已成为世界焦点。据工信部最新统计，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超550万辆。

在本届上海车展，奥迪、中国一汽、上汽集团首次携手亮相2021上海国际车展奥迪展台，带来四款全球首发车型：全新奥迪A6 e-tron概念车、全新奥迪Q5L、全新奥迪A7L及Audi concept Shanghai伪装车。

在全球首发的新能源车型中，奥迪携手一汽带来了奥迪A6 e-tron概念车，首次展示了基于PPE纯电动平台的车型蓝图：在其优雅外观下，容量达100千瓦时的电池可带来超过700公里的续航里程（WLTP工况）。未来，该系列车型计划面向全球市场，将在欧洲及中国生产。车辆配备800伏充电技术，车辆仅需充电10分钟即可获得300公里续航里程。

而上汽奥迪全球首发的纯电动SUV车型Audi concept Shanghai,这款车型长4.87米，采用了四环品牌最新的e-tron设计语言，张扬的外观造型极具辨识度。该车的量产版本将于2021年下半年发布。，

奥迪中国总裁安世豪表示：“中国是奥迪在全球最重要的市场，销量占奥迪全球约40%以上。奥迪正在采取切实手段，塑造中国业务的新发展格局。电动化已成为奥迪清晰的战略聚焦点。”

在2020年底，奥迪与长期合作伙伴中国一汽宣布成立新能源汽车有限公司，并在长春建立全新的汽车生产基地，专门用于全新PPE技术平台上的下一代电动车型的生产。该系列的首批国产车型将于2024年在长春下线。

一汽-大众奥迪销售事业部执行副总经理孙惠斌表示：“这标志着中国一汽与奥迪的合作进入全新阶段，更加完美、领先饱和的产品布局将成为‘奥迪黄金十年’的重要推动力。”

以客户需求带动产业转型 全力打造电动时代豪华车

乘联会此前发布数据显示，2020年国内豪华车市场销量约为279万辆，同比增幅达19.9%。可以预见，随着越来越多的豪华品牌新能源车型的布局，豪华品牌新能源市场竞争将日益激烈。

在奥迪车展发布会结束后，奥迪中国总裁安世豪与一汽-大众奥迪销售事业部执行副总经理孙惠斌接受采访。安世豪表示：“在整个豪华车市场，包括新能源汽车市场出现了非常大的转折和变革。而且，转型变革不光是对汽车厂家，对用户来说也在面临着变化。一些消费者并不熟悉和适应电动化车型带来的便利性和功能性。”

新能源汽车发展趋势向好，但产业仍处于“爬坡过坎”的关键时期，市场竞争激烈，用户体验感有待提升。

孙惠斌表示：“今年我们将着重优化客户投诉机制，即24小时解决率100%。从年初，我们从流程变化、内部机制变化、预算配置、销售端的预算配置、区域端的预算配置等方面做了很多工作，致力于为中国用户提供一致的服务体验。”

2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，其中明确指出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

业内人士表示，种种数据表明，我国将进入新能源汽车增量爆发期，而中国新能源汽车市场也将成为全球汽车品牌角逐的主战场。

“作为大众汽车集团旗下的一员，规模效应一直是一个很大优势。未来随着规模化效应的逐步显现，消费者购买电动车的价格甚至有可能会低于内燃机汽车。我们希望通过全方位的努力，将奥迪品牌打造成新能源领域的领先者。”安世豪说。 

(责编：申佳平、章斐然)

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