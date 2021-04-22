地质科普书籍《46亿年，穿越地球》。自然资源部供图

人民网北京4月22日电 （记者余璐）今天是第52个世界地球日，记者从自然资源部了解到，由中国地图出版社发行的地质科普书籍《46亿年，穿越地球》正式出版。该书旨为读者揭开地球成长的历史档案，解开有关地球发展演变的层层谜团。

地球已经有大约46亿年的生命历程，漫长的地球发展史让人充满好奇：地球诞生的时候，是个什么样子？地球上的生命，是什么时候开始出现的？地球上曾经出现过多少物种，它们是怎么进化的？人类居住的陆地，是怎样分分合合的？……这些问题让人困惑又着迷，想知晓答案，就要从地球的历史中去寻找。

《46亿年，穿越地球》以小故事的形式科普了地球46亿年的地质史，用通俗易懂的科普知识和妙趣横生的插画，讲述地球从生命萌芽到人类文明诞生的故事，再现地球出生、成长、演化的生命旅程。这本手绘插图版的地质科普书将带着读者进入一个神奇有趣的世界，追踪地球历史上的重大地质事件，畅游神秘的古生物世界，探寻人类家园的前世今生。

据了解，该书作者费宣一直致力于地质研究、科普，倾心探险旅行。该书是费宣历时四载，从宏大的时空视角，书写的一部关于地球历史的自然科普书。书中插画均由著名插画师李传志绘制，生动有趣的画风为此书延展了思维空间，增添了阅读体验感。

了解过去，是为了更加珍惜现在，更好地面对未来。每一个地球人，都应该了解这颗我们赖以生存的蔚蓝星球。多了解一些地球历史，就可以更加了解山川大地，更多把握自然规律，用更高、更新的视角建立自己的价值观、世界观，让有限的生命发挥无限的价值。

自然资源部相关负责人表示，希望读者通过这本开卷有益、生动有趣的地质科普书，多了解一些地球历史，领略宇宙的浩瀚、自然的神奇、生命的伟大。让“人与自然是生命共同体”的理念在心中生根，尊重自然、顺应自然、保护自然，把保护环境、珍爱地球当作自觉行动。

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