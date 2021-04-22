大湾区大未来·人民日报前方报道组 罗珊珊

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

未至佛山，先生向往。

美食之都、粤剧之乡、制造业大市、GDP超万亿元……一张张闪亮名片涌上心头，心潮澎湃之时却又生出一丝疑惑：文化与工业、历史与现代，新旧之间，佛山究竟是怎样的？

心绪未平，车已驶入佛山禅城区，从历史烟云中走出的佛山逐渐清晰起来。置身岭南天地，青砖屋、石板路、雕花屋檐、蜿蜒街巷，在葱郁古树掩映下更显古朴气韵，仿若回到千年前的岭南古城。再一走进，主题咖啡馆、文艺杂货铺、服装首饰店，吃喝玩乐等设施一应俱全，俨然一副现代综合商业体的模样。

佛山岭南天地。人民日报记者 张武军摄

历史文化风貌与现代城市脉络在此碰撞融合，不仅为佛山旧城改造与城市升级提供了鲜活样板，也释放了更多发展潜力和空间，吸引着粤港澳大湾区青年来此创新创业。正是看中岭南天地独具特色的商业环境和佛山潜在的消费市场，香港青年李国铭、叶伟俊毫不犹疑的将创业起点定在了岭南天地，如今二人开设的“THREE DROPS”叁·色创意餐厅已成为人气网红店。

旧貌换新颜、老城新活力。行走佛山，新与旧的对比随处可见。每秒下线2个电饭锅、每分钟生产100台微波炉、每天产出2万台冰箱、每年生产17亿只电子元件……从机械装备、家电家具等传统产业到机器人、新能源汽车、电子信息等新兴产业，从传统制造到智能制造，佛山始终砥砺前行，勇立潮头。目前，佛山规模以上工业企业已超7000多家，拥有26个国家级特色产业基地，“有家就有佛山制造”美名天下闻。

佛山新宝电器股份有限公司，生产线一片繁忙。人民日报记者 张武军摄

新与旧，这对矛盾体在佛山融洽共生、美美与共，看似容易，实则不易。走过千年，百尺竿头想要再进一步谈何容易？摆在佛山人面前的不仅是历史的荣光，更是潮头逐浪再登高的厚重责任。

城市面貌怎么改？发展空间如何拓？敢为天下先的佛山人求真务实、在摸索中前行。要开发也要保护，要创新也要坚守。在岭南天地，为了最大程度保护古迹风貌，一砖一瓦皆是手工拆卸，保留一部分，开发一部分，方有传统与现代和谐共融之象。新兴产业是未来，传统制造是基础，“传统制造业不仅不是夕阳产业，而是朝阳产业，常干常新，未来数字化转型空间广阔。”佛山市委副书记、代市长郭文海的话掷地有声、发人深省。步伐坚定，稳扎稳打，正是坚守“实干兴业”的发展理念，佛山制造业转型升级之路才不是空中楼阁。

新旧转换，有些步子要慢，有些步子却慢不得。

“预计将腾出200平方公里工业用地。”郭文海的话激起一片涟漪，“那不是相当于五分之一个香港。”“村村点火、户户冒烟”，村级工业园曾被誉为佛山制造业的产床，但时移世易，历史变迁下，旧时代的村级工业园形态破旧、产能低下、污染严重，亟需转型升级，为新时代现代制造产业园的建设腾空间、造环境。改革之路无坦途，闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻，佛山知不足而奋进，“村改”工作开局良好。空间换动能，在生机蓬勃的粤港湾大湾区，佛山“村改”腾挪出的空间必将大有可为。

到中流击水，万水千山已过，进入湾区时刻，佛山正向着全球制造业创新中心发起总攻，我们期待着……

(责编：赵超、章斐然)