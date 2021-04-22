为深入宣传我国商事法治建设的宝贵经验和成就，进一步激发广大涉商法律工作者的荣誉感、责任感、使命感，促进商事法治服务的高质量发展，由中国商报社、中国商事法治建设高峰论坛组委会主办的第二届中国商事法治建设高峰论坛4月18日在北京举行。

本次论坛得到了中国法学会商法学研究会、中国商业联合会法律工作委员会、中国政法大学商法研究所、中国人民大学商法研究所、清华大学商法研究中心、智云产业研究院的大力支持。相关专家、学者、律师近300人共聚北京。

中国商业联合会副会长、中国商报社社长徐舰在致辞中表示，中国已经进入高质量发展的新时代。高质量经济的发展就包括用更加完善的法治思维和法律手段解决市场经济发展中的问题，通过立法、执法和司法以及法律服务调整经济关系、规范经济行为、指导经济运行、维护经济秩序、推动经济发展，使市场经济在法治的轨道上健康有序发展。在此背景下，中国商报社成立了中国商事法治建设高峰论坛组委会，由《中国商报法治周刊》和中国商报营商环境研究中心两个部门具体负责论坛的实施工作。

最高人民检察院原党组成员、反贪总局首任局长罗辑在致辞中强调，法治与市场经济唇齿相依，相互促进。法治既可以成为市场经济宏观调控的重要手段，又可以从法律上确立市场主体地位，还可以形成市场经济公平竞争规则。

论坛现场举行了法商智库成立仪式暨专家聘任仪式。仪式由著名法学家、中国商事法治建设高峰论坛组委会名誉主任夏家骏，最高人民检察院原党组成员、反贪总局首任局长罗辑，中国商业联合会副会长、中国商报社社长徐舰共同开启。徐舰社长分别向夏家骏和罗辑颁发了聘书。

本次论坛期间还举办了“企业合规管理的重要性”和“法治是最好的营商环境”圆桌论坛，从多个角度解读构建法治中国新格局。相关专家表示，法治随着市场经济的产生而产生，随着市场经济的发展而发展。市场经济的发展水平越高，法治水平也就越高。

(责编：申佳平、吕骞)