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机构看好2021中国快消品市场前景 企业管理者信心增强

2021年04月22日16:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （孙阳）近日发布的中国一季度国民经济运行情况显示：一季度，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，环比增长1.86%；两年平均增长4.2%。今年以来，消费市场延续了上一年逐季恢复的态势，呈现恢复性较快增长。

日前，全球监测和数据分析公司尼尔森IQ公布的最新研究显示，在过去的2020年，不断发展的全渠道生态系统赋予中国零售业强大的韧性。面对2021年，企业管理者信心普遍增强，品牌商应保持敏捷、积极创新，寻找市场空白点，以驱动新的增长。

尼尔森IQ中国及亚太地区总裁Justin Sargent表示，2020是跌宕起伏的一年，中国的经济和消费在经历短暂低谷后迅速反弹，复苏步伐明显快于全球其他发达经济体，展现出强大的韧性。疫情之下，市场格局经历了深刻调整，企业创新步伐加快，新商业模式不断涌现，中国的快消品市场从未像现在这样充满变化及活力。

研究认为，不断发展的全渠道生态系统，赋予中国零售业强大的韧性。疫情背景下，2020年中国快消品全渠道仍实现增长，增速2.9%。从品类来看，2020年不同品类的增长差异较2019年呈扩大趋势，主食、个护和母婴分别增长11.6%、7%和4.4%，饮料、零食和酒类则分别下跌6.5%、4%和0.5%。

同时，新兴渠道不断发展壮大，渠道融合加速。直播电商日趋成熟，2020年快消品在直播电商渠道的销售额预计超过580亿元，越来越多的快消品牌在营销中使用直播和KOL。快消品在O2O渠道的销售额增长亦达到78%。

从不同类别的企业来看，本土企业和跨国公司均有不错的表现。2020年，来自本土企业的快消品销售额较上年增长3.8%，占整体销售额的66.2%；来自跨国公司的快消品销售额增长2.7%，占整体销售额的20.2%；来自区域性企业的快消品销售额增长0.3%，占整体销售额的13.6%。

尼尔森IQ3月份的最新研究显示，企业管理者的信心进一步增强。93%的受访管理者对2021年以及企业增长充满信心，这一比例远高于去年9月份的60%。33%的受访管理者预测其所在企业2021年将实现15%以上的大幅增长。

(责编：申佳平、章斐然)

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