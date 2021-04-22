人民网北京4月22日电 （黄盛）“希望乳品企业能够因地制宜，积极发展采用巴氏杀菌工艺的低温乳品。”中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在昨日举行的2021年中国低温鲜活好奶高峰论坛暨得益乳业优质乳全产业链鲜活好奶成果发布会上表示，考虑民族奶业发展实际，在统筹发展的原则和基础上，要因时制宜、因地制宜支持发展巴氏杀菌奶，撬动结构调整，驱动产业转型。

奶业是健康中国不可或缺的产业。谈及乳制品质量安全，中国乳制品工业协会理事长吴秋林表示，“保证乳品安全、提升鲜活好奶的品质和竞争力，是满足广大消费者健康诉求重要体现。”

据吴秋林介绍，一些低温奶企业积极主动落实食品安全主体责任，严格按照国家法律、法规、政策、标准组织生产，致力于全产业链基础建设和低温杀菌工艺的创新升级，构建了“种-养-加-配-销”的全产业链自控模式和从农田到餐桌的全链条质量管理体系，守护了人民群众舌尖上的安全。

国家奶业科技创新联盟理事长、农业农村部食物与营养发展研究所所长王加启说：“好牛奶的最大营养价值是‘天然鲜活’，它们十分‘娇嫩’，对温度十分敏感。低温巴氏奶采用低热的巴氏杀菌工艺，能够最大限度地保存牛奶中的天然活性营养。”

我国是奶类生产、加工、进口和消费大国，如何进一步促进我国奶业的高质量发展？国家农业科技创新联盟处长庄严认为，行业要持续加强优质奶源基地建设，要推动数字化智能化与乳业全产业链深度融合，要打造低温鲜活好奶，融入奶业发展趋势。“虽然目前我国现代奶业格局初步形成，总体具备生产巴氏杀菌奶的基础和条件，但还有一些技术要快速提升。”庄严说。

得益乳业董事长王培亮表示，乳制品行业是食品安全代表性产业。在疫情防控常态化环境下，更多消费者意识到奶对人体健康的价值。企业将积极推动全产业链升级，实施优质乳工程，为消费者提供营养、鲜活、优质好奶。

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