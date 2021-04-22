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“世界地球日”助力碳减排 美团共建绿色发展生态链

2021年04月22日16:40 | 来源：人民网
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4月22日，第52个“世界地球日”如期而至，主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。为保护地球，响应国家碳中和发展目标，美团坚持“全生态链绿色发展”理念，不仅通过自身实践，更积极带动商家、消费者以及上下游企业共同减少碳排放，培养绿色生产、生活方式，保护地球家园。

“共享单车变球场”公益项目落地青海

“世界地球日”期间，美团“共享单车变球场”的第九个项目落地青海省西宁市大通县韭菜沟村，2000多条美团单车、电单车的回收轮胎经过系列无害化处理后，变身乡村篮球场，不仅美观，而且安全、舒适。

在此基础上，美团充分考虑共享单车全生命周期的节能减排工作，在设计、采购、生产、投放、运营、报废等全环节，贯彻“3R原则”（ Reduce减少， Reuse再利用， Recycle循环），将废旧单车100%回收再用，实现单车全生命周期的节能环保。

美团“共享单车变球场”项目希望倡导更多人选择低碳环保的出行方式，并用全生命周期环保理念，减少资源浪费和抵消碳排放。

可循环吸管上线 全生态链践行环保议题

除“共享单车变球场”项目外，美团外卖还联合平台茶饮商家投放可循环吸管，从一根吸管开始引导消费者树立环保意识。

随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》开始实施，社会对于一次性塑料的关注度越来越高，此次美团推出可循环环保吸管活动，希望利用自身优势践行企业环保责任，引导消费者减少使用一次性吸管。

除可循环吸管外，2017年起，美团外卖推出青山计划，带动合作伙伴共同助力碳减排。三年多来，美团已携手110家包装企业探索外卖包装解决方案，推出绿色包装推荐名录，支持包装创新孵化。

(责编：申佳平、吕骞)

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