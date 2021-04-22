“世界地球日”助力碳减排 美团共建绿色发展生态链
2021年04月22日16:40 | 来源：人民网
小字号
4月22日，第52个“世界地球日”如期而至，主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。为保护地球，响应国家碳中和发展目标，美团坚持“全生态链绿色发展”理念，不仅通过自身实践，更积极带动商家、消费者以及上下游企业共同减少碳排放，培养绿色生产、生活方式，保护地球家园。
“共享单车变球场”公益项目落地青海
“世界地球日”期间，美团“共享单车变球场”的第九个项目落地青海省西宁市大通县韭菜沟村，2000多条美团单车、电单车的回收轮胎经过系列无害化处理后，变身乡村篮球场，不仅美观，而且安全、舒适。
在此基础上，美团充分考虑共享单车全生命周期的节能减排工作，在设计、采购、生产、投放、运营、报废等全环节，贯彻“3R原则”（ Reduce减少， Reuse再利用， Recycle循环），将废旧单车100%回收再用，实现单车全生命周期的节能环保。
美团“共享单车变球场”项目希望倡导更多人选择低碳环保的出行方式，并用全生命周期环保理念，减少资源浪费和抵消碳排放。
可循环吸管上线 全生态链践行环保议题
除“共享单车变球场”项目外，美团外卖还联合平台茶饮商家投放可循环吸管，从一根吸管开始引导消费者树立环保意识。
随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》开始实施，社会对于一次性塑料的关注度越来越高，此次美团推出可循环环保吸管活动，希望利用自身优势践行企业环保责任，引导消费者减少使用一次性吸管。
除可循环吸管外，2017年起，美团外卖推出青山计划，带动合作伙伴共同助力碳减排。三年多来，美团已携手110家包装企业探索外卖包装解决方案，推出绿色包装推荐名录，支持包装创新孵化。
(责编：申佳平、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业内：因地制宜支持低温奶 驱动产业转型
- 人民网北京4月22日电 （黄盛）“希望乳品企业能够因地制宜，积极发展采用巴氏杀菌工艺的低温乳品。”中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在昨日举行的2021年中国低温鲜活好奶高峰论坛暨得益乳业优质乳全产业链鲜活好奶成果发布会上表示，考虑民族奶业发展实际，在统筹发展的原则和基础上，要因时制宜、因地制宜支持发展巴氏杀菌奶，撬动结构调整，驱动产业转型。…
相关新闻
- 评论
- 关注