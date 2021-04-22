人民网北京4月22日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，经党中央、国务院批准，第二轮第三批中央生态环境保护督察于2021年3月底全面启动，对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南实施督察进驻。8个督察组深入一线、深入现场，查实一批突出生态环境问题，形成典型案例。为发挥警示作用，推动整改，4月16日集中通报第一批8个典型案例，引起强烈反响。

8省（区）高度重视，立即部署整改工作

山西省委书记楼阳生批示，要求有关省级领导同志加强指导，晋中市抓好整改；省长林武要求及时抓好整改，举一反三，吸取教训。

辽宁省委书记张国清批示，铁岭市党政主要负责同志要有斗争精神，冲着问题去，切实解决问题，尽快解决问题。

安徽省委书记李锦斌批示要求严查立改、举一反三；省长王清宪要求吸取教训、认真整改。

江西省委书记刘奇批示，认真做好调查整改工作，加大排查整治力度；省长易炼红批示要求进一步压实责任、改进工作，严防发生类似问题。

河南省委书记王国生批示，要提高站位，通过发现和解决问题，推进黄河流域生态保护和高质量发展；代省长王凯批示要深刻反思，立行立改，确保整改到位。

湖南省委书记许达哲直接调度湘潭市主要负责同志，要求坚决抓好整改；省长毛伟明要求深刻吸取案例教训，迅速整改到位。

广西壮族自治区党委书记鹿心社批示，崇左市要认真整改，立行立改，全区要引以为戒，举一反三，开展排查整治；主席蓝天立批示，要督促指导崇左市立即整改，并在全区开展排查。

云南省委书记阮成发批示，保山市委、市政府要高度重视，深刻反思，并举一反三，全面排查整改；省长王予波批示，保山市要采取有力措施，彻底解决问题，并举一反三。

迅速行动，采取有力举措推动整改落实

据了解，8省（区）党委、政府加强指导督促，山西省长林武深入平遥煤化集团60万吨/年焦化项目现场督导检查；辽宁省长刘宁实地踏查铁岭市凡河新区生活污水直排等问题整改情况；其余省（区）也第一时间组织督导检查。相关市县迅速行动，采取有力举措，切实推动问题整改。

山西省晋中市组成工作专班，深入企业核查，坚持一事一办、一厂一策，逐个环节研究整改措施；对企业违法行为从严调查处理，对不作为、乱作为问题从严追究责任。在全市开展生态环保百日攻坚行动，进一步强弱项、补短板。

辽宁省铁岭市第一时间召开市委常委会研究整改工作，邀请专家会诊，并启动问责调查程序；积极筹措资金，启动凡河新区污水管网改造工程和污水处理厂改造工程。同时，举一反三，抓好其他突出生态环境问题整治。

安徽省滁州市及凤阳县组织逐户逐人调查，委托第三方规范处置固体废物，并启动污染地块调查；过程中注重分类施策，坚决杜绝“一刀切”。截至4月17日，已摸排非法机动车拆解点179户，清运废旧材料11500余吨。

江西省成立工作专班，进驻抚州市进行督办。抚州市委书记第一时间约谈金溪县党政主要负责人，传导压力；在全市印发紧急通知，全面开展工业园区未批先建和铜加工、化工等重污染企业隐患问题专项排查整治行动。

河南省郑州、开封等市成立调查组和专案组，对前期排查的“占地造湖”项目开展回头看。通过采取临时措施，马家河北支河道部分河段初步实现灌溉功能。

湖南省湘潭市全面启动港口码头环境污染问题整治工作，组织对全市8家港口码头企业生态环保问题开展大排查、大管控、大整治行动。典型案例通报的3家港口码头企业，已全面开展清淤清扫、防尘防淋等整治工作。

广西壮族自治区崇左市立行立改，拆除偷排管道，开挖埋设污水管网，启动建设3个污水提升泵站，实施截流工程，提升污水处理厂能力；开展管网普查、疏通，完善污水收集管网、截流工程，污水渗漏点整治等工作。

云南省有关部门立即安排专班赴现场指导，对相关产业园区污水处理等情况进行排查，对各级河长履职尽责、河长制责任压实等情况进行全面检查。保山市委、市政府对整改工作进行督办，加快推动问题整改。

紧盯不放，确保通报问题整改到位

记者了解到，目前8省（区）和相关市县均建立问题整改跟踪调度和盯办督办机制，落实责任单位。各地均表示，将以督察通报问题为契机，引以为戒，举一反三，积极开展同类型问题排查整治，不断建立完善长效机制，以点带面系统推进生态环境问题治理。

中央生态环境保护督察办公室和各督察组将对通报问题扭住不放、一抓到底，采取盯办、调度、督办等措施，指导推动地方彻底解决问题。

(责编：申佳平、章斐然)