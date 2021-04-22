人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

构建新型电力系统 国家电网上线运行新能源云

2021年04月22日17:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月22日电 （记者夏晓伦）“数据一个源，业务一条线，新能源一张图”……近日，国家电网公司宣布上线运行新能源云，创新形成了“地铁图”可视化管理模式，将新能源业务线下办理转为线上，以“流程驱动”“数字驱动”方式实现新能源管理的数字化转型，提高了服务效率。

国家电网有限公司在京召开新能源云发布会。人民网记者 夏晓伦摄

当前，我国能源转型与绿色发展方向明晰，步伐坚定，举措有力。国家电网有限公司董事长辛保安在发布会上表示，新能源云具备为新能源规划、建设、并网、生产制造等提供全流程、全环节、全场景数据和专业服务的功能，将有力促进新能源的科学规划、合理开发、高效建设、安全运营、充分消纳。

具体来看，新能源云重点提供五方面服务，即信息分析和咨询服务、全景规划布局和建站选址服务、全流程一站式接网服务、全域消纳能力计算和发布服务以及全过程补贴申报管理服务。

记者从现场获悉，新能源云考虑了中国能源资源禀赋特点和电网枢纽平台作用，将新一代信息技术与新能源全产业链、全价值链、全生态圈的业务深度融合，聚集全数据要素，提高整体资源配置能力，打造中国特色的新能源数字经济平台。

据介绍，新能源云已接入新能源场站超过200万座，装机4.59亿千瓦，注册用户超过25万个，入驻企业超过1万家，带动就业超过120万人，在服务社会大众、促进新能源行业发展等方面逐步发挥重要作用。

国家电网方面表示，下一步将汇聚社会各方力量，共同建设好、应用好新能源云，加快新能源云向能源数字经济平台升级，推动能源低碳转型，为构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
业内：因地制宜支持低温奶 驱动产业转型
　　人民网北京4月22日电 （黄盛）“希望乳品企业能够因地制宜，积极发展采用巴氏杀菌工艺的低温乳品。”中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在昨日举行的2021年中国低温鲜活好奶高峰论坛暨得益乳业优质乳全产业链鲜活好奶成果发布会上表示，考虑民族奶业发展实际，在统筹发展的原则和基础上，要因时制宜、因地制宜支持发展巴氏杀菌奶，撬动结构调整，驱动产业转型。…
机构看好2021中国快消品市场前景 企业管理者信心增强
　　人民网北京4月22日电 （孙阳）近日发布的中国一季度国民经济运行情况显示：一季度，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，环比增长1.86%；两年平均增长4.2%。今年以来，消费市场延续了上一年逐季恢复的态势，呈现恢复性较快增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部