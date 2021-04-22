构建新型电力系统 国家电网上线运行新能源云
2021年04月22日17:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者夏晓伦）“数据一个源，业务一条线，新能源一张图”……近日，国家电网公司宣布上线运行新能源云，创新形成了“地铁图”可视化管理模式，将新能源业务线下办理转为线上，以“流程驱动”“数字驱动”方式实现新能源管理的数字化转型，提高了服务效率。
国家电网有限公司在京召开新能源云发布会。人民网记者 夏晓伦摄
当前，我国能源转型与绿色发展方向明晰，步伐坚定，举措有力。国家电网有限公司董事长辛保安在发布会上表示，新能源云具备为新能源规划、建设、并网、生产制造等提供全流程、全环节、全场景数据和专业服务的功能，将有力促进新能源的科学规划、合理开发、高效建设、安全运营、充分消纳。
具体来看，新能源云重点提供五方面服务，即信息分析和咨询服务、全景规划布局和建站选址服务、全流程一站式接网服务、全域消纳能力计算和发布服务以及全过程补贴申报管理服务。
记者从现场获悉，新能源云考虑了中国能源资源禀赋特点和电网枢纽平台作用，将新一代信息技术与新能源全产业链、全价值链、全生态圈的业务深度融合，聚集全数据要素，提高整体资源配置能力，打造中国特色的新能源数字经济平台。
据介绍，新能源云已接入新能源场站超过200万座，装机4.59亿千瓦，注册用户超过25万个，入驻企业超过1万家，带动就业超过120万人，在服务社会大众、促进新能源行业发展等方面逐步发挥重要作用。
国家电网方面表示，下一步将汇聚社会各方力量，共同建设好、应用好新能源云，加快新能源云向能源数字经济平台升级，推动能源低碳转型，为构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。
(责编：申佳平、章斐然)
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