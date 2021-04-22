人民网记者 孙博洋 毛雷 栗翘楚

4月20日上午，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。他在演讲中倡议，亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。

在聆听了习近平主席的演讲后，多位专家学者和企业界人士向人民网记者表示，面对百年变局与百年疫情交织叠加，习近平主席的演讲把握世界大势提出“四点倡议”，为区域经济和世界经济未来发展指明了方向。受访者纷纷表示，听后备受鼓舞，深受启发，要在各自领域中领会和体悟，并践行致远。

开放发展的声音获广泛点赞

习近平主席在演讲中指出，开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键。

“作为一个在海南生活工作的人，听到演讲后特别受鼓舞。”中国（海南）改革发展研究院院长、中国特色自由贸易港研究院院长迟福林表示，“习近平主席在演讲中提到了‘推进海南自由贸易港建设’并提出‘推动建设更高水平开放型经济新体制’，我认为这预示着海南自由贸易港将成为我国高水平开放的新前沿、新高地。在此背景下，海南应该在探索高水平开放上先行先试，真正的把海南打造成为新时代对外开放的鲜明旗帜和重要门户。”

中国经济体制改革研究会常务副会长兼秘书长、国家发展改革委区域开放司原司长赵艾表示，习近平主席的演讲展示了大国形象，让人振奋。主旨演讲中阐明了应对后疫情时代挑战的方法和路径，指明了构建人类命运共同体的大势方向，切中要点，深入人心。

上海外国语大学国际金融贸易学院院长章玉贵表示，习近平主席的主旨演讲中令人印象最深刻的是，强调各国应坚持“真正的多边主义”，推动全球治理体系朝更加公正合理的方向发展。

章玉贵认为，尽管近年来，全球贸易受到了一些因素干扰，主要经济体之间的贸易摩擦频繁出现，世界贸易组织（WTO）甚至一度面临着存续危机。但是中国坚持多边主义，通过一系列高水平自由贸易协定，不仅有效回击了近年来盛行的贸易碎片化、块状化以及国家层面的利己主义，而且有望通过有关协定的落地实施，为全球新型多边投资贸易协定的制定提供新的可复制与可推广的发展范式。

秦淮数据集团创始人、CEO居静在接受采访时表示，听了习近平主席的演讲备受鼓舞，感触颇深。居静认为，建设“数字丝绸之路”没有捷径，只有足够下沉，躬身入局，才能真正扎根，为区域经济一体化和所在国的数字经济产业持续发展做出真实贡献，“我们也期待在为所在国提供不断迭代的数字产品同时，也能为区域民众平等享受数字科技带来的发展红利贡献力量。”

“两个共同体”理念深入人心

中国科学院院士、中国疾控中心主任高福重点关注演讲中有关新冠疫苗内容。“习近平主席在演讲中强调新冠疫苗是全球公共卫生产品 ，这一点我觉得非常重要。”高福表示，对抗新冠肺炎疫情大家必须团结起来，为共同建设美丽亚洲而努力。

科大讯飞高级副总裁杜兰对记者说：“我感触最深的就是演讲中提到的‘两个共同体’，一个是构建‘人类命运共同体’，另一个是构建‘人类卫生健康共同体’。”

杜兰表示，后疫情时代的今天，没有任何一个人是孤岛，大家都是唇齿相依的“共同体”。构建人类命运共同体需要沟通无障碍；构建人类卫生健康共同体，让更多人享受优质健康医疗服务，这些都可以依托人工智能技术，在这方面科技企业责无旁贷。“我们非常期待和全球人民一起，共同践行构建‘人类命运共同体’和‘人类卫生健康共同体’的理念，共同建设一个更加美好的世界。”杜兰说。

参会嘉宾火链科技CEO袁煜明表示，“一带一路”顺应了世界多极化、经济全球化的历史潮流，致力于维护全球自由贸易体系与开放型世界经济。

“习近平主席提出，要推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济。这些方向都需要企业的积极参与。我们将发挥技术优势，为发展中新兴市场国家和企业提供更加公平、透明的市场环境，促进其更加有效接入全球经济体系，共同向全面数字化时代迈进。”袁煜明说。

科技革命和产业变革机遇催人奋进

习近平主席在演讲中提出，要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作，使科技创新成果更好造福各国人民。

成都新经济发展研究院副院长张宇作为参会代表，对演讲中关于“数字经济”的内容十分关注。“疫情后，数字化转型、线上线下融合加速发展，很多企业和产业快速发展得益于数字化转型成功。”张宇说，“希望在数字化转型方面，中国可以利用好新技术、新业态、新模式的优势，在发展自身的同时也能够帮助到亚洲的合作伙伴。”

极飞科技创始人彭斌对记者表示，听完习近平主席的讲话更坚定了自己的使命。“我们致力于用科技为农业赋能，发展方向就是通过开发无人化的农业生产方式，满足各国对粮食安全日益增长的需求，为社会发展和环境保护提供积极助力，习近平主席的讲话给了我们很大信心。”

(责编：申佳平、章斐然)