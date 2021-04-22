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水利部：近年来我国水库除险加固成效显著

2021年04月22日20:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者余璐）“近年来，国家发展改革委、财政部安排中央资金1553亿元，对2800多座大中型水库和6.9万座小型水库进行了除险加固，工程安全状况不断改善，水库除险加固成效显著。”今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠表示，“十三五”时期，我国水库年均溃坝率是0.03‰，为历史最低。世界公认的低溃坝率的标准是0.1‰，我国远远低于世界公认的低溃坝率标准，水库大坝安全状况总体可控。

水库是开发利用水资源和防治水灾害的重要工程措施之一，对防洪、供水、生态、发电、航运等至关重要。记者了解到，我国现有水库9.8万多座，其中大中型水库4700多座、小型水库9.4万座，80%以上修建于上世纪50至70年代。

魏山忠介绍道，按照国家部署，近年来各地开展了大规模的水库除险加固，水库安全状况不断改善。一是消除工程本身险情，解决了防洪标准不达标的问题，提高了安全保障水平。二是在水库增效方面，增加了水库新的防洪库容，通过除险加固，水库的蓄水能力、供水保证力都得到了提高，防洪灌溉供水功能得到了恢复和改善。三是有效改善库周水生态水环境，为美丽乡村建设发挥了重要作用。

“但是，由于各种原因，我国水库安全运行的风险依然比较突出。”魏山忠指出，一是尚有3.1万座水库没有在规定期限开展安全鉴定。二是部分水库受超标准洪水、强烈地震等自然灾害影响，导致工程不同程度损毁。三是受财力所限，已经开展的部分水库除险加固标准较低。四是部分水库管护力量薄弱，日常维修养护不到位，积病成险。

日前，国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（以下简称《通知》）。为了落实好《通知》要求，“十四五”时期，水利部将从哪些方面发力？

对此，魏山忠表示，首先要抓紧开展水库的安全鉴定，明年年底前要完成3.1万座小型水库的安全鉴定，同时根据小型水库实际，优化安全鉴定程序，提高安全鉴定成果质量。其次，要加快实施水库除险加固，加强项目前期工作，完善基本建设程序，实施精准化、信息化管理，建立常态化机制，及时鉴定及时除险加固，不发生病险水库存量。最后，要加强实施过程监管，确保除险加固质量达标，要对已实施的除险加固工程及时竣工验收，确保完工一座、验收一座、发挥效益一座。

“此外，在两年之内，要抓紧进行样板县创建，尤其是对分散管理的小型水库运行管护模式进行探索。主要有三种模式：一是区域集中管护，以县域或乡镇为单位集中管护；二是政府购买服务，进行专业化管理；三是‘以大带小’，按照就近原则，将小型水库委托给大中型水利工程管理单位实施管护。”魏山忠补充道。

(责编：申佳平、章斐然)

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