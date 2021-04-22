4月22日，以“聆听、合作、共赢”为主题的首届“华为数据存储用户精英论坛”在杭州成功举行。在本次大会上，华为围绕客户业务实际需求，全面阐述了数据存储产业“产品、架构、商业模式”三级创新理念，并基于JIC联合创新、JDC联合产品定义、TOPN联合体验改进、华为存储MVP计划四大机制，推动客户深度参与华为数据存储产品与解决方案的定义、优化、改进和实践分享，切实帮助企业解决业务问题，助力客户实现商业成功。

华为公司副总裁、数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰博士发表了“聆听、合作、共赢，携手共创数据存储新未来”的主题演讲。他指出：“从甲骨文到造纸术，从磁盘到闪存，人类文明的演进，就是一部数据记录与传承的历史。时至今日，人类仍然面临永久保存数据、永续传承文明的世界级难题。”

在过去十年，围绕客户需求，华为在数据存储领域持续创新耕耘，推出了以SAN&NAS融合、Active-Active双活、控制器容忍“8坏7”等技术为代表的一系列领先的存储产品，帮助客户有效解决了业务弹性扩展、业务连续性保障等问题。在成就客户的同时，华为存储也得到迅速发展，自2016年起，已连续五年进入Gartner领导者象限，也是唯一进入领导者象限的中国存储厂商。

面向智能时代，数据存储产业也正在面临着巨大的挑战。一方面，企业面临着绿色节能、海量非结构化数据爆发式增长等诸多新的业务难题，比如，电费已经占数据中心运营成本超50%，自动驾驶训练从L3到L4，测试车产生的数据量增长50倍。另一方面，存储产业界仍有许多基础性技术难题需要突破，包括突破冯诺依曼架构限制、突破大容量低时延内存技术、突破超大存储空间模型和编码技术等。因此，华为提出将围绕“产品级创新、架构级创新、商业模型级创新”三个维度开展探索与实践，切实帮助客户解决业务难题，推动存储产业发展。

产品级创新：2021年华为数据存储将围绕全闪存数据中心、全场景数据保护、数据密集型HPC、极简企业分支四大主题展开研究，为客户提供竞争力领先的产品。以全闪存数据中心为例，通过构建全场景闪存化、全场景数据保护、全生命周期自动化运维管理以及全IP数据中心网络四大能力，实现数据中心效率更高、安全等级更高、运维更智能、网络无瓶颈、绿色低成本的目标。

架构级创新：现在很多数据中心的存储存在大量业务烟囱，厂商也七国八制，资源利用率低，管理复杂。华为OneStorage数据存储解决方案重构数据中心存储架构。以统一的分布式存储软件OceanStor OS，结合多样化硬件，构建面向多业务的融合存储资源池，实现资源整合；通过DME智能数据管理引擎，实现存储管理与运维的规-建-维-优全场景自动化；基于统一开放的软件架构，通过南北向业界标准的API接口，实现一池对接多云，在数据中心层面最大程度实现存储资源共享。

商业模式级创新：过去，企业应用以生产交易为主，负载简单，数据量较小。采用标准RAID技术的企业存储和标准三副本技术的分布式存储能够满足客户的数据存储需求。用户按照物理裸容量进行采购。如今，随着企业数字化快速发展，应用负载变得更加复杂，海量非结构化数据快速增长。用于企业存储的大比例RAID技术，以及用于分布式存储的大比例EC技术成为业界创新热点。各存储厂家技术已经大不相同，用户更加适合按照物理有效容量进行采购。未来，随着多云共享存储资源池、硬件灵活更新、软件按需加载等创新性技术的发展，存储即服务模式将得到推广与应用。

创新的征程上需要客户广泛参与、积极献言献策。周跃峰表示：“华为希望聆听客户声音，汲取客户建议，满足客户期待，客户声音将是推动华为存储进步的源动力。我们希望通过JIC联合创新、JDC联合产品定义、TOPN联合体验改进、华为存储MVP计划四大机制，让客户深度参与华为数据存储产品与解决方案的定义、优化、改进和实践分享，与全球的数据存储客户一起携手并进，积极探索、开放合作，共创数据存储新未来。“

(责编：赵超、吕骞)