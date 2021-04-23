本报记者 王伟健

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为了打通政策落地的“最后一公里”，更加快捷、精准地为企业匹配优惠政策，江苏苏州于2020年7月推出了智能分析软件“政策计算器”。

企业人员登录“政策计算器”，只需简单操作，就能获取自己可享受的优惠政策信息。便利的背后，是苏州运用大数据算法和人工智能技术，整合集成各部门、各层级政策服务企业的积极探索。

位于江苏苏州工业园区的富纳智能科技是一家初创型科技企业，处在需要政策“帮一把”的阶段。过去，企业由于获取政策的信息来源较为分散，常因申报不及时而错过一些好政策。如今，企业只需轻轻一点鼠标，惠企政策就会“找上门来”。

企业的这种便利得益于苏州推出的“政策计算器”。苏州市工信局负责人介绍，这是一款智能分析软件，通过工商大数据、企业提交的信息等进行智能匹配和计算，变“企业找政策”为“政策找企业”。

据介绍，从2020年7月上线以来，苏州已经有超过3.3万家企业注册使用这款“政策计算器”。

解难题

为企业搭建服务桥梁

吴江区江陵街道负责人在企业走访调研时，听到最多的便是这种“甜蜜的烦恼”——在众多优惠政策中，企业如何才能方便快捷地匹配到自己适用的政策？

位于江陵街道的苏州恒美电子科技股份有限公司主攻新能源汽车领域，科技含量高，研发投入大，能享受到的惠企政策不少。项目申报负责人杜瑞告诉街道负责人，“各种政策数不胜数，过去想找到适用的政策需要花不少功夫。”杜瑞说，原先有几十个政企联系微信群，她都要随时关注。因为这里面每天都会发布各种惠企政策，但适用于自己企业的只占一小部分，如果逐条比对，很难在短时间内精准确认。但不仔细研究的话，又容易错失一些好政策。

“好政策多了，也会有‘甜蜜的烦恼’。”苏州枫彩生态科技集团有限公司副总裁李矿说，哪些政策的优惠力度更大？哪些政策申报成功率更高？各项政策之间是否能叠加？这些都需要仔细研究比对。为此，公司过去还专门成立了一个政策研究申报团队，每年仅在这一方面投入就超过50万元。枫彩集团是江苏省省级农业产业化重点企业，也是苏州市农业科技企业协会会长单位，由于业务大多涉及农业农村领域，公司每年需要申报的惠企政策项目达上百个。“很多时候，我们对申报缺乏了解，不够精准。”李矿说。

苏州市工信局负责人对此也深有体会，他表示，企业在筛选政策时容易存在信息不对称。为了进一步打开政企信息通路，更加快捷、精准地为企业提供服务支持，苏州推出了智能分析软件“政策计算器”，为企业搭建服务桥梁，足不出户就可以让政策找上企业。

构算法

智能匹配让政策一键直达

2020年10月，当李矿跟同行谈起枫彩集团在政策申报方面遇到的难题时，有人告诉他，苏州推出的“政策计算器”正好可以解决他的烦恼。

抱着试一试的心态，李矿和公司申报部门的负责人一起登录了苏州企业服务网站，找到“政策计算器”，进行了注册，并按提示填写了“企业简历”。很快，页面就跳出十几条可以申报的相关政策。点进“政策”，每条政策的申报条件、匹配情况、扶持方式等都有详细说明。

“用起来非常简单，只需轻轻一点，企业所能享受的所有政策，系统都能汇总算好。不仅如此，申报要提交什么材料、走什么流程都一目了然。哪些政策暂时享受不到，卡在哪、怎么改，都有详细指引。”李矿说。

点点鼠标，就能解决企业“甜蜜的烦恼”，“政策计算器”为何会这么方便？参与设计开发工作的江苏风云科技服务有限公司总经理戴晔告诉记者，“政策计算器”的想法源自企业最接地气的需求，不仅要快，而且要准，但要实现这些要求并非易事。

自2017年起，“政策计算器”就启动开发，经过大量数据实验和计算，终于让“政策智能匹配”成为现实——运用大数据算法和人工智能技术，将企业信息和政策信息进行匹配计算，迅速得出智能匹配报告。报告包含企业可申报的政策、政策匹配度及政策申报路径等相关信息。

不同政策往往涉及不同部门，如何将多条线整合到一个平台上来？为此，苏州专门成立了一个企业服务专班，涉及发改、工信、人社、科技等多个部门，汇总所有的涉企政策，并安排专人对国家、省、市、区的涉企政策一条一条进行分解。目前，“政策计算器”整合集成各部门、各层级惠企政策6500余条，而这个数字每天都在变化。

企业服务专班负责人表示，政策一键直达是“政策计算器”最大的特点。它相当于是一个智能项目申报专员，只要有新政策出现，便能立即将政策信息和匹配结果推送给企业，让企业第一时间获取，避免错过申报时间。此外，企业还能根据“政策计算器”的匹配度，有针对性地准备材料，并根据具体政策的要求，查漏补缺，有计划地进行申报。

添便利

帮企业获取更多政策优惠

机器声中，机械手臂忙碌不停，一根比头发丝还细的铜线就能将电池串联成组，一个比笔尖还小的芯片，就能通过感温来确保电池组安全……走进位于苏州工业园区的苏州乐正电子科技有限公司车间，科技感扑面而来。

聊到“政策计算器”，乐正电子总经理梁涛感触很深：“用上这款软件后，我们申报更方便了。”

自从有了“政策计算器”，梁涛只要一有时间，就会登录进去“寻宝”，前不久他申报了“高新技术企业”认定，目前已成功入库。“申报高新技术企业，对公司接下来的发展至关重要，‘政策计算器’真是帮了大忙。”梁涛说。

如今，“政策计算器”正在给越来越多的苏州企业送去实惠。在这款软件平台运行一段时间后，苏州市工信局实地走访一些企业，面对面座谈，了解企业使用效果。根据抽样结果显示，有92.19%的企业通过软件成功申报政策，其中有57.38%的企业获得了10万元到50万元的政府补贴。

不仅方便，还能“打假”。2019年底，苏州一家企业接到某服务公司电话称可以协助申报一项政策，并索要80万元“服务费”，但企业在咨询政府部门时才得知压根没有对方说的政策，所谓的服务公司其实就是一家诈骗机构。

“有了云端和一站式服务的‘政策计算器’，就更容易避免这个问题，企业受骗的概率也会大大降低。”苏州市工信局相关负责人说，目前，该局正在对苏州存量企业的特征信息进行梳理和完善。

据介绍，今后企业只要输入关键词，就能一键拉出政策清单，搜索参数大大减少，用起来会更加方便。接下来，苏州将进一步优化提升“政策计算器”功能，让更多企业从中受益。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）

(责编：牛镛、胡永秋)