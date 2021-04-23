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适度超前推动5G高质量发展（感言）

王志勤
2021年04月23日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　我国5G网络建设应坚持适度超前原则，匹配应用的发展路径和节奏，不断降低全网的部署成本与运营成本，助推5G网络迈向高质量发展

　　

　　今年的《政府工作报告》提出，加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

　　当前全球移动通信网络正处于从4G到5G的过渡期，我国立足前沿布局5G网络、推动5G应用，是满足产业发展的重要决策。

　　首先，技术创新对经济发展具有重要的驱动作用，建设5G网络能更好拓宽经济增长空间。

　　作为新一轮科技和产业革命的关键技术之一，5G将与物联网、大数据、云计算、人工智能等技术融合，形成一系列新业态新模式，赋能经济社会各个领域。根据预测，到2025年，5G可拉动电信运营商网络投资约1.2万亿元；带来的信息消费规模累计将超8.3万亿元，直接带动经济总产出预计超10万亿元。

　　其次，移动用户流量增长推动网络扩容，移动网络向5G演进将成为必然趋势。

　　近年来，随着移动流量资费的下降和移动互联网应用的不断丰富，移动用户的流量持续增长。在线教育、远程办公等大流量应用场景的广泛应用，进一步推动移动互联网流量迅猛增长。2020年，我国移动互联网接入流量比上年增长35.7%。移动用户数据流量不断提升，在这一趋势下，原有移动网络急需升级扩容，向5G网络演进是大势所趋。

　　应该看到，目前我国在5G技术标准、设备、网络、应用等方面拥有优势。加快部署5G网络，探索5G应用发展，将有助于把我国领先的技术优势转化为市场优势，为我国经济社会向数字化转型筑牢基石。

　　当然，发力5G建设并不意味着不考虑投入产出比、盲目地大干快上。我国5G网络建设应坚持适度超前原则，匹配应用的发展路径和节奏，通过持续优化建网策略、运营策略和政策环境，不断降低全网的部署成本与运营成本，以尽可能低的成本尽快支持应用落地，从而真正助推5G网络迈向高质量发展。

　　（作者为中国信息通信研究院副院长，本报记者韩鑫采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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