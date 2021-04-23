本报北京4月22日电 （记者郑海鸥）为深入整治旅游市场“不合理低价游”等突出问题，营造旅游业复工复产良好的市场环境，文化和旅游部持续推进未经许可经营旅行社业务专项整治行动，严查在线旅游市场，整治通过互联网开展旅行社业务的违法违规经营行为，有力地规范了旅游市场经营秩序。

据悉，3月份以来，文化和旅游部部署各地文化和旅游行政部门深入推进专项整治行动开展，重点查处未经许可经营旅行社业务等各类旅游市场违法违规经营行为，全国共出动文化市场综合执法人员2.6万余人次，检查各类旅游市场经营单位8453家次，立案调查68件。针对云南导游威胁游客“不消费就列入征信”的网络舆情，文化和旅游部指导云南省有关地区文化和旅游行政部门依法查处8家企业和5名个人，拟分别给予罚款、停业整顿、吊销许可证等行政处罚，并将严重违法企业和个人列入旅游市场黑名单。

在未经许可经营旅行社业务专项整治行动中，文化和旅游部加强对旅行社自建网站的执法检查，严防违法违规经营者通过网络渠道擅自经营旅行社业务。目前，各地已责令376家旅行社自查整改，指导旅行社依法注销93家网站、87个网络推广用户。根据集中执法检查发现的线索，文化和旅游部已分两批部署查处69家涉嫌违法网站，严查未经许可、通过互联网开展旅行社业务的违法违规经营行为，专项整治行动取得初步成效。

下一步，文化和旅游部将持续推进专项整治行动开展，深入整治未经许可经营旅行社业务的违法违规经营行为，重点整治“不合理低价游”等突出问题。文化和旅游部将通过“体检式”暗访评估、集中办案、现场督办等方式，部署各地文化和旅游部门加强执法检查，依法严查违法违规经营行为，维护旅游者合法权益。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）

(责编：牛镛、胡永秋)