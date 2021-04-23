一季度电信业务总量增长27.4%
5G手机终端用户连接数达2.85亿户
2021年04月23日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月22日电 （记者韩鑫）工信部近日公布一季度我国通信业经济运行情况。数据显示，一季度电信业务收入增速持续提升，累计完成业务收入3601亿元，同比增长6.5%，增速同比提高4.7个百分点，较上年末提高2.9个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为3845亿元，同比增长27.4%。一季度，我国5G网络建设稳步推进。截至3月末，我国4G基站总数为582万个，占比为62.3%；5G基站总数81.9万个，其中1—3月新建4.8万个。
就电信用户发展情况而言，截至3月末，3家基础电信企业5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。
同时，固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至3月末，3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.97亿户，比上年末净增1371万户。
《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）
(责编：牛镛、胡永秋)
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