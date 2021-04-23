本报济南4月22日电 （记者赵展慧）由中国开发性金融促进会和济南市政府联合主办的2021亚信金融峰会日前在济南召开。本次峰会以“共商共建共享——推动亚信金融务实合作行稳致远”为主题，探讨在受到疫情影响的背景下，如何进一步推动亚信国家经济复苏、新旧动能转换及防范金融风险。

中国开发性金融促进会会长陈元在峰会上表示，亚信各国在加强抗疫合作的同时，要坚持开放包容，促进金融合作发展，加强普惠金融合作，着眼绿色发展，推动全球减贫进程和可持续发展。

本届峰会发布了《2021亚信金融峰会济南倡议》及《2021亚信金融合作报告》，提出了关于亚信框架内金融合作的若干新思考，并以开发性金融理论为指引，就构建亚信金融合作新格局给出若干对策建议。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）

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