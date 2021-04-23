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2021亚信金融峰会召开

推动亚信国家金融合作

2021年04月23日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南4月22日电  （记者赵展慧）由中国开发性金融促进会和济南市政府联合主办的2021亚信金融峰会日前在济南召开。本次峰会以“共商共建共享——推动亚信金融务实合作行稳致远”为主题，探讨在受到疫情影响的背景下，如何进一步推动亚信国家经济复苏、新旧动能转换及防范金融风险。

　　中国开发性金融促进会会长陈元在峰会上表示，亚信各国在加强抗疫合作的同时，要坚持开放包容，促进金融合作发展，加强普惠金融合作，着眼绿色发展，推动全球减贫进程和可持续发展。

　　本届峰会发布了《2021亚信金融峰会济南倡议》及《2021亚信金融合作报告》，提出了关于亚信框架内金融合作的若干新思考，并以开发性金融理论为指引，就构建亚信金融合作新格局给出若干对策建议。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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