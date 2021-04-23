蒋文梅 宋泽滨

原标题：迎接中国航天日，一起数数天上的“中国航天星”

小行星是指太阳系内类似行星环绕太阳运动，但体积和质量比行星小得多的天体。给小行星命名需要保证命名唯一性，一旦确定永久不可更改，这也使得小行星命名成为一项国际性、永久性的崇高荣誉，获批后将为世界各国所公认，永载天文史册。在第六个“中国航天日”来临之际，让我们一起数数天上的“中国航天星”。

以航天英雄命名的小行星

航天员作为人类派往太空的文明使者，为世人所关注，用航天员的姓名命名小行星是再好不过的选择了。

2003年10月15日9时，杨利伟乘坐由长征2F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空，历时21小时23分，于2003年10月16日6时23分返回内蒙古主着陆场，成为中国第一位进入太空的航天员。

为褒奖杨利伟为发展航天事业所做的贡献，当杨利伟乘坐神舟五号飞船从太空返回后，中国科学院南京紫金山天文台就拟将他们发现的国际永久编号为第8256号的小行星命名为杨利伟星。准备好申报手续后却得知，西班牙天文学家艾斯特已抢先将他发现的一颗小行星申报命名“杨利伟星”了。得知这一消息，紫金山天文台随即将第8256号小行星申请命名为“神舟星”，以此表达对为神舟飞船作出贡献的所有专家、工作人员的敬意。

2005年10月12日，费俊龙和聂海胜执行神舟六号载人航天飞行任务，当年10月17日顺利返回地面。神舟六号任务的圆满成功，实现了“多人多天”航天飞行，完成了中国真正意义上有人参与的空间科学实验。费俊龙和聂海胜成为中国第二批登上太空的航天员，为褒奖他们的贡献，2005年12月15日，国际天文学联合会小行星命名中心将中国科学院紫金山天文台于1966年2月13日发现、国际永久编号为第9512号的小行星命名为“费俊龙星”，将中国科学院紫金山天文台于1977年11月3日发现、国际永久编号为第9517号的小行星命名为“聂海胜星”。

说来真是巧合，在神舟六号上天之前，紫金山天文台发现的这两颗小行星一直没有命名。而这两颗小行星的国际编号，一个是9512，结尾的两个数字与飞船起飞的12日相同；另一个是“9517”，结尾两个数字，和飞船返回的17日相同。难怪有人说，这两颗小行星是在等待我们的神舟六号飞船上天呢！

以航天专家命名的小行星

国际永久编号为4179号小行星，是一颗对地球存在撞击威胁的近地小行星。1934年被首次发现，之后丢失，1989年被法国天文学家再次发现，并以凯尔特人神话中的战神“图塔蒂斯”命名。对“图塔蒂斯”开展研究有助于了解小行星在早期太阳系碰撞演化的重要信息，同时，“图塔蒂斯”也是目前已知对地球存在潜在威胁的目标中尺寸最大的。因此，该目标得到科学家们的广泛关注，美国曾多次采用地面雷达探测获取其物理信息。

2008年中国空间技术研究所研究员黄江川带领科研团队计划让嫦娥二号飞掠探测“图塔蒂斯”。2012年，北京理工大学乔栋教授受邀参加了嫦娥二号任务设计团队，为嫦娥二号飞掠探测“图塔蒂斯”作目标选择和轨道设计。

2012年12月13日16时30分，嫦娥二号卫星飞抵距地球约700万公里的深空，与“图塔蒂斯”由远及近擦身而过，交会时的相对距离被控制在15公里左右，相对速度近11公里/秒。嫦娥二号星载监视相机对小行星进行了光学成像，实现了国际上首次对图塔蒂斯小行星的近距离交会、飞越成像，获得了关于这颗小行星的重要信息和数据，大大提升了科学界对它的整体了解。这不仅是国际上第一次近距离飞越探测图塔蒂斯小行星，同时也开创了我国首次小行星探测任务的先河。

为褒奖黄江川和乔栋为发展航天事业所作出的贡献，国际天文学联合会小行星命名中心将国际永久编号为第10298号的小行星命名为“黄江川星”，将国际永久编号为第11812号的小行星命名为“乔栋星”。

(责编：赵超、吕骞)