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原标题：智能网联汽车政策先行区来了 行业配套监管难题将有解

4月13日上午，《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（以下简称《实施方案》）正式发布。这意味着我国首个智能网联汽车政策先行区正式设立。百度、滴滴、小马智行等企业获得政策先行区首批道路测试牌照。

据北京经济技术开发区工委委员、管委会副主任孔磊介绍，政策先行区是全国首个以管理政策创新为核心的先行区，适度超前并系统构建了智能网联汽车道路测试、示范应用、商业运营服务以及路侧基础设施建设运营等政策体系。切准当前智能网联汽车行业创新发展亟待解决的配套监管难题，切实解决企业痛点难点，营造环境友好型政策环境。

此次《实施方案》明确表示，鼓励经过充分验证的智能网联汽车在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务，覆盖自动驾驶出行服务、智能网联公交车、自动驾驶物流车、自主代客泊车等规模化试运行和商业运营服务，企业在商业运营过程中可提供收费服务。

自动驾驶商业化运营属于管理创新，是企业持续研发投入的终极目标，是产业可持续发展的重要闭环。去年底，交通部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，鼓励有条件的地方开展自动驾驶车辆试运行及商业运营服务。北京市在自动驾驶管理政策创新、道路开放里程、产业生态建设等方面一直走在全国前列。据此前发布的《北京市自动驾驶车辆道路测试报告》显示，截至目前，北京市自动驾驶开放测试道路200条共计699.58公里，安全测试里程突破268万公里。

无人配送车属于自动驾驶产业过程发展中出现的新产品，应用场景与技术已相对成熟，但产品始终处于管理空白区，取得上路合法身份困难重重。

孔磊表示，政策先行区将制定无人配送车产品应用标准和管理办法，研究适用于无人配送车上路行驶的通行规则和交通管理模式，给予相应路权，建立无人配送车运行安全监管体系，解决无人配送车路权和上路管理问题。未来还将采用逐步推进的方式，扩大其活动范围，衍生出零售、安防等新的应用场景，实现此类车辆的综合商业化应用，将有助于培育面向未来的“无人经济”新产品新业态。

据孔磊介绍，高速公路因其路况简单，运行效率高，是自动驾驶汽车最佳的工作环境之一。开放高速公路的测试验证成为未来自动驾驶技术发展的必然趋势。

政策先行区针对自动驾驶汽车高速公路管理难题，将就高速公路运行的能力评估方法、开放道路选取条件、运行管理的手段等内容开展研究，并联合交通管理部门，制定配套的监督和管理措施。《实施方案》明确将在北京地区选取6条共143公里高速路，根据具体情况逐步开放，为自动驾驶汽车创造规模化的高速公路测试环境，将加快高速公路干线物流等自动驾驶应用场景落地。

此外，自动驾驶企业在全国范围内开展业务，面临在不同地区重复测试项目的尴尬境地。在国务院办公厅印发的《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》指出，应“统一智能网联汽车自动驾驶功能测试标准，推动实现封闭场地测试结果全国通用互认”。

孔磊说，政策先行区在全国率先制定实施异地道路测试结果认定方法，合理地认定企业在外地测试结果，避免重复性的测试，为企业提供便利化措施，为企业提高测试效率，降低测试成本。

业界认为，政策先行区的设立有利于发挥政策叠加效应，为企业发展营造良好的“自动驾驶营商环境”。

(责编：赵超、吕骞)