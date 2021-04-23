人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

开启低空智联网新基建 打造数字经济新业态

刘 艳
2021年04月23日07:59 | 来源：科技日报
小字号
原标题：开启低空智联网新基建 打造数字经济新业态

　　“每家都有机器人、每人都有无人机的时代即将到来，天空变得繁忙起来不可避免。”4月18日，中国工程院院士樊邦奎在重庆举行的中国电子信息技术年会上呼吁，开启低空智联网新基建，打造数字经济新业态。

　　樊邦奎说：“无人机产业未来的发展重点不是无人机的生产制造，而是面向国民经济各领域应用无人机产生的各种专业化服务，比如农业林业、广义遥感探测、物流运输、公共安全、消费娱乐等。”

　　樊邦奎坚信：“农业绝对会成为无人机的主导战场。”

　　据樊邦奎提供的数据，2020年，全国植保无人机保有量达到11万台，年度作业面积11亿亩，每亩价格从2016年的8元降到2.5元左右，农药使用量降低了30%。

　　重庆市农业科学院农业工程研究所智能装备研究室主任郑吉澍说：“通过中国移动自主研发的全国首个5G网联无人机管理运营平台‘中移凌云’的‘一站式’无人机管控、运营和应用服务，我们已可实现预设飞行航线下农业植保无人机远程精准自动操控，大大减少了传统无人机植保作业对飞手作业经验的依赖。”

　　中国移动重庆公司高新区分局分局长雷治波介绍，“中移凌云”未来实现多台无人机并行控制后将用于大面积应用场景的同时作业。

　　“经历了‘大陆世纪’‘航海时代’‘太空探索’等阶段后，低空资源开发和利用将成为人类经济活动新空间。”樊邦奎强调，以低空空域为依托，以通用航空产业为主导，低空经济将为我国经济社会转型发展提供新动能。

　　当无人机行业应用成为低空数字经济的新形态，无人机这个网络环境下数据驱动的可执行各种任务的空中移动智能体需要一个低空智能网来承载和管理。

　　樊邦奎说：“低空智联网不仅是低空经济的重要配置要素，更是低空治理体系的重要抓手。”

　　樊邦奎建议，加强无人机行业应用顶层设计，将无人机行业应用纳入国家科技和产业发展战略体系，建立国家主导、属地主责、市场运营的低空管理体制，并进一步梳理无人机产业应用特点和发展需求。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
秦山核电：加速技术应用 激活发展“核动力”
　　人民网嘉兴4月23日电 （黄盛）推进“零碳能源、绿色发展”的零碳未来城建设，搭建核能发电、核医药、供热、制氢等零碳核能综合应用创新平台，自主研发成功医用钴-60放射源生产技术…… 作为中国大陆第一座核电站，中核集团的秦山核电，其总装机容量为660万千瓦，年发电量达500亿千瓦时，使我国成为世界上第七个自主设计建造核电站的国家。在30年的创新发展过程中，秦山核电通过不断探索和持续自主创新，逐步掌握了多项核电关键技术，推动了核技术应用产业的发展，发挥出核能零碳排放和核电人才技术的优势，驱动了所在区域的核产业应用与经济发展。…
直击上海车展：男车主VS女车主 选车更看重啥？
　　人民网北京4月23日电 （记者车柯蒙）近年来，随着消费转型升级，女性在汽车消费市场扮演着越发重要的角色。据央视财经发布的《中国美好生活大调查（2020—2021）》，2020年，女性的购车消费达到22.28%，已经超过男性（22.00%）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部