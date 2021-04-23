刘 艳

原标题：开启低空智联网新基建 打造数字经济新业态

“每家都有机器人、每人都有无人机的时代即将到来，天空变得繁忙起来不可避免。”4月18日，中国工程院院士樊邦奎在重庆举行的中国电子信息技术年会上呼吁，开启低空智联网新基建，打造数字经济新业态。

樊邦奎说：“无人机产业未来的发展重点不是无人机的生产制造，而是面向国民经济各领域应用无人机产生的各种专业化服务，比如农业林业、广义遥感探测、物流运输、公共安全、消费娱乐等。”

樊邦奎坚信：“农业绝对会成为无人机的主导战场。”

据樊邦奎提供的数据，2020年，全国植保无人机保有量达到11万台，年度作业面积11亿亩，每亩价格从2016年的8元降到2.5元左右，农药使用量降低了30%。

重庆市农业科学院农业工程研究所智能装备研究室主任郑吉澍说：“通过中国移动自主研发的全国首个5G网联无人机管理运营平台‘中移凌云’的‘一站式’无人机管控、运营和应用服务，我们已可实现预设飞行航线下农业植保无人机远程精准自动操控，大大减少了传统无人机植保作业对飞手作业经验的依赖。”

中国移动重庆公司高新区分局分局长雷治波介绍，“中移凌云”未来实现多台无人机并行控制后将用于大面积应用场景的同时作业。

“经历了‘大陆世纪’‘航海时代’‘太空探索’等阶段后，低空资源开发和利用将成为人类经济活动新空间。”樊邦奎强调，以低空空域为依托，以通用航空产业为主导，低空经济将为我国经济社会转型发展提供新动能。

当无人机行业应用成为低空数字经济的新形态，无人机这个网络环境下数据驱动的可执行各种任务的空中移动智能体需要一个低空智能网来承载和管理。

樊邦奎说：“低空智联网不仅是低空经济的重要配置要素，更是低空治理体系的重要抓手。”

樊邦奎建议，加强无人机行业应用顶层设计，将无人机行业应用纳入国家科技和产业发展战略体系，建立国家主导、属地主责、市场运营的低空管理体制，并进一步梳理无人机产业应用特点和发展需求。

(责编：赵超、吕骞)