原标题：干货满满 HDC 2021多个重点分会场精彩内容抢先看

3月22日，华为常务董事、华为云CEO、消费者业务CEO余承东的一个视频为原本就万众期待的华为开发者大会2021（简称HDC.Cloud 2021）提前带来一波预热。今年的HDC.Cloud 2021将在4月24日-26日期间召开，但和往年HDC不同的是，除在深圳大学城举办的主会场外，华为还将联合鲲鹏生态创新中心、华为云产业云创新中心和智能基座高校，同步在全国36座城市开设63个HDC分会场，为各地区开发者、高校师生、上下游伙伴、客户等提供满满的干货。

其中，以清华大学、复旦大学、上海交通大学、北京鲲鹏联合创新中心、上海鲲鹏生态创新中心、沈阳和无锡等分会场最受开发者与高校师生关注。7大分会场邀请了众多院校专家学者、知名IT企业高层以及华为资深专家等进行分享，为开发者们带来最前沿的技术、成功的案例以及高质量的课程教学。

清华大学分会场：

4月24日，借清华大学110周年校庆之际，华为联合校方共同举办清华大学分会场，作为清华大学第39届“挑战杯”学生课外学术科技作品展的系列活动同期在校内举行。届时将邀请清华大学计算机系研究院、博士生导师张悠慧以《类脑计算系统基础软硬件研究》为主题进行分享，针对类脑计算系统的关键技术、发展路径等进行分析和探讨。华为昇腾计算业务CTO 周斌也将进行《人工智能基础软硬件关键技术》主题分享，介绍基础软硬件的关键技术点，探讨人工智能基础软硬件平台层的创新。

复旦大学分会场：

4月24日，复旦大学分会场将在复旦校园内举行，多位复旦大学专家学者将围绕云原生基础设施与数据库系统技术发展展开分享。届时，专家还将现场实操MySQL本地数据库迁移，现场的开发者和师生们更有机会亲身实践操作，深入了解数据库迁移的实现原理。

上海交通大学分会场：

4月24日，上海交通大学分会场将在上海交大内举行，上海交大网络信息中心主任管海兵将现场分享上海交大在鲲鹏应用上的实践案例，带来最新的鲲鹏应用思路。上海交大副教授陈全针对操作系统原理将进行现场教学，对于开发者和师生们来说是一次难得的培训课程。另外，华为容器工程师也将就openEuler进行全面讲解，让开发者们可以进一步了解开源操作系统的世界。

北京鲲鹏联合创新中心分会场：

4月25日，北京鲲鹏联合创新中心分会场将在北京新云南皇冠假日酒店举办，届时将邀请统信软件、海量数据、中电金信、中科软等华为生态伙伴就openGauss实践应用、鲲鹏产业生态、软件开发与数据治理等主题进行分享，华为专家也将为开发者们揭秘华为云原生数据库特性。同时，鲲鹏&统信联合实验室将正式揭牌，鲲鹏应用创新大赛2021也将在当日正式启动。

上海鲲鹏生态创新中心分会场：

4月25日，上海鲲鹏生态创新中心分会场将在西岸国际人工智能中心举办，将邀请麒麟软件、海量数据等生态伙伴出席，基于鲲鹏服务，针对Vastbase数据库等最新实践应用与探索进行主题分享，华为资深技术专家还将为开发者们带来Huawei SecDev服务的详细讲解。

沈阳分会场：

4月25日，沈阳分会场将在东北大学国际学术交流中心举办，会议将邀请中国信息通信研究院VR专家做VR产业白皮书解读，讲解2021年VR产业政策与发展方向。同时，还邀请VR领域内著名投资人钱雨从VR投资角度解读VR领域投资方向。多个VR生态伙伴也将出席大会现场介绍CloudVR的企业案例，分享VR领域的前沿技术进展和创新突破，更有多位MVP专家现场将与开发者们在VR领域展开交流和分享。

无锡分会场：

4月26日，无锡分会场将在无锡凯莱大饭店举行，大会将汇聚多位专家、MVP与华为本地合作伙伴，由华为云人工智能领域首席科学家田奇博士领衔，以通用AI、视觉智能、智能制造为主题，分享AI在行业和智慧城市中的最新实践应用与前沿技术。同时，大会圆桌论坛环节中，多位企业大咖将共同探讨城市产业创新与升级，为开发者们带来最新的产业创新思路。

在数字经济时代，开发者将是技术创新和产业创新实现突破的关键力量。产业创新，质量的提升是要求也是衡量标准，全栈智能的创新技术是引擎，而拥有产业视角和创新技术的人才是关键，可以说，随着产业创新浪潮的兴起，产业开发者的时代已经来临！

而此次HDC.Cloud2021将汇聚万千开发者，与众多专家学者、产业创新领路人们汇聚一堂，帮助开发者们学习最前沿的技术，汲取最先进的发展理念，了解最新鲜的实践成果，在未来成长为产业创新人才，进而成为改变世界的力量与产业发展的灵魂。

2021年4月24-26日，华为开发者大会2021（Cloud）将举办。华为诚邀广大开发者一起：体验和分享最新的ICT技术在行业的深度创新和最佳实践；系统学习和深度实践机器学习、深度学习、鲲鹏、昇腾、容器、微服务、DevOps、 数据库、区块链、数据通信、多接入边缘计算等ICT开放能力；深度参与openEuler、openGauss、MindSpore、KubeEdge、Volcano等热门开源项目；与Linux、Apache、开源中国、CNCF等社区技术达人探讨最新开源技术；了解异构计算、量子计算、函数编程等前沿理论和未来技术。

(责编：赵超、吕骞)