报告预测：未来10年中国农业结构将不断优化
2021年04月23日08:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者李栋）近日，2021中国农业展望大会在京召开。会上发布了《中国农业展望报告（2021-2030）》，对未来10年中国主要农产品生产、消费、贸易形势进行预测分析。
会议指出，2020年我国统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，年末生猪存栏已恢复到2017年的92%，农产品市场供给总体充足。今年全国春耕生产进展顺利，冬小麦、冬油菜种植面积均稳中有增，玉米种植面积明显增长。全年玉米供给特别是饲料粮保障有较好基础，生猪产能持续恢复、猪肉价格有所回落，6、7月份生猪存栏可望恢复到正常年份水平。
2020年9月19日，利川市凉雾乡中坝村村民们在田间忙着晾晒稻谷。（图片来源：人民图片）
会上发布的《中国农业展望报告（2021-2030）》预测，2021年中国粮食和重要农产品供给保障能力将进一步增强，口粮安全有保障，玉米种植面积将增长4%以上，猪肉产量增长约20%，农产品价格有望保持总体稳定。未来10年，中国农业结构将不断优化，发展质量效益持续提升，玉米、猪肉、奶类等产量年均增速在2%以上，玉米、大豆单产将明显提高，农产品国际贸易更加活跃、贸易伙伴更趋多元。
会议强调，当前国内外农产品市场运行的不确定性增大，通过粮食等重要农产品供需形势会商和发布，来引导市场预期、服务生产经营，契合形势需要和各方诉求。要进一步完善农产品市场监测分析和预警体系，加快新技术应用，切实发挥好信息在稳预期、固安全方面的重要作用。
据了解，2021中国农业展望大会由农业农村部市场预警专家委员会支持，中国农业科学院农业信息研究所主办，农业农村部信息中心、农村经济研究中心、农业贸易促进中心、中国农学会等单位协办。
(责编：董童、章斐然)
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